Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Mayıs 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023) - 1

Ay, İkizler burcundaki hareketine devam ediyor. Birilerinin hakkında konuşmak, olanı biteni ballandıra ballandıra  anlatmak isteyebiliriz.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023) - 2

KOÇ

Bugün sizin için sağlık önem kazanıyor. Fiziksel sağlığınız kadar ruhsal sağlığınıza dikkat etmeniz faydalı olacaktır. 

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023) - 3

BOĞA

Bugün gayrimenkul ve hassas aile meselelerine dokunmamak en iyisi. Geç saatlere kadar aşırı derecede çalışanlar için biraz rahatlama zamanı.  

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023) - 4

İKİZLER

İlişkinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Eğer ilişkiniz yoksa sosyal bir aktivite planlamak isteyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün resmi işleriniz varsa halletmek için iyi bir gün, hele önceden beri gelen meseleler ise çok daha hızlı çözülebilir. Aceleci olmayın derim. 

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023) - 6

ASLAN

Partneriniz veya ailenizden bir fert ile sorun yaşayabilirsiniz. Strese girme eğiliminiz olabilir. Elinizden geldiği kadar sakin kalmanız sizin için iyi olacaktır. 

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023) - 7

BAŞAK

Tıp alanındaki insanlar ve kamu hizmetlerinde çalışanlar için verimli bir gün. Ve ayrıca yarım kalan işleri de bitirebileceğiniz bir gün diyebilirim.  

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023) - 8

TERAZİ

Aile bireylerinizin sağlığı gündeminizi meşgul edebilir. Programınız varsa sağlık nedenlerinden ötürü aksatabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023) - 9

AKREP

Güzel bir teklifle karşılaşmanız olası. Maddi anlamda hoş gelişmeler olabilir. Beklediğiniz bir para varsa veya maddi bir genişleme için hoşluklar olabilir 

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023) - 10

YAY

Aldığınız sorumluluklarda şans sizden yana olabilir. Gün içinde başarılarınızdan konuşulması sizi mutlu edebilir. Yine de fazla rehavete kapılmayın derim. 

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023) - 11

OĞLAK

Bir mülkiyet meselesi herhangi birinin lehine kararlaştırılmadan önce sizin onayınıza sunulabilir. Bu tip durumlarda olabildiğince adil olmaya bakın.  

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023) - 12

KOVA

Değişik fikirler edinebilir, hatta uygulamak için fırsat kollayabilirsiniz. Yeni bir uğraş edinmek isteyebilirsiniz. Kendinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2023) - 13

BALIK

Bir aile üyesi ile aranızda aşk-nefret ilişkisi olabilir. Bu konuda arttık bir şeyler yapmak, durumu yaşanır hale getirmek için iyi bir gün denilebilir.  

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