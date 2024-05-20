Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 20 Mayıs 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024) - 1

Sevgili astroloji severler haftanın ilk gününden hepinize merhabalar, güne Ay-Chiron karşıtlık açısı ile başlıyoruz. Bu pozisyon ilişkiler aracılığı ile iç dünyamızda, bilinç altımızda kırgınlara sebep olmuş duyguların açığa çıkmasına neden olabilir. Kendimizi koruma altına almaya çalışırken hayatımızdaki diğer insanların tepkilerine maruz kalabiliriz. Bugün, Güneş saat 16:00 sıralarında İkizler burcuna geçiş yapıyor. Ancak öncesinde boğanın son derecesinde olan güneş son bir aydır yaşanan her şeyi daha görünür kılacak. Güneş’in ikizler burcuna geçişi ile artık bilginin, iletişimin yoğun olacağı bir sürece doğru ilerliyoruz. Artık güvende olmak için hareketsizliğe kapılan düzen, kendini değişim rüzgarlarına bırakmaya hazırlanıyor.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün iş ortaklarınızla bazı ilgili bazı problemler yaşanabilir. Eşinizin sizden beklentileri veya duygularını paylaşması kalp kırıklıklarına neden olacak etkiler yaratabilir. Yapacağınız harcamalarda abartılı olabilirsiniz. Bugünden itibaren hareketli olmak, seyahat etmek isteyeceksiniz. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili konular gündeminizde olacak.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün sağlığınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Günlük rutinleriniz, çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edecek. Beraber çalıştığınız insanların davranışları karşısında haksızlığa uğradığınızı hissedebilirsiniz.  Öğleden sonra finansal konular ile ilgilenmeye başlayacaksınız.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün çocuklar konusunda sağlık konuları gündeminizde olabilir. Duygularınızı ifade etmek ve anlaşılmak isteyeceksiniz. İlişkiler konusunda kalbinizi kıran, duygularınızı değiştiren durumlar meydana gelebilir. Bugün öğleden sonra Güneş İkizler burcuna geçiş yapıyor ve artık sizin zamanınız başlıyor. Yarından itibaren iletişim, anlaşılma ve anlatma isteğiniz artıyor. Sürekli olarak bilginin peşinde olacağınız ve bilgiye ulaşabilmek adına pek çok insan ile irtibat kuracağınız bir ay önümüzde olacak.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün duygularınızı en yakınlarınız ile paylaşmak, aileniz ile bir arada olmak isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili dekorasyon değişiklikleri yapmak veya ev düzeninizle ilgili konularla ilgilenmek önceliğinizde olacak. Aile içinde kalp kırıklıklarına neden olabilecek duygusal paylaşımlar veya dışavurumlar gerçekleşebilir. Yaşadığınız olaylar sonrasında belki bir süreliğine içinize kapanmayı isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün yakın çevrenizdeki insanlar ile aranızda bazı kırgınlıklar oluşabilir. Kariyer hayatınız ile ilgili önemli konuların konuşulduğu ve yaptığınız iş ile daha ön plana çıkacağınız bir süreç başlıyor. Krizlerin arasından yakalayabildiğiniz fırsatlar kaderinizin değişimine yol açacak.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün sevmek, değer vermek, sevilmek konuları sizin için ön planda olacak. Bir süredir başlamayı düşündüğünüz eğitim ile ilgili koşulların elverişli olduğu, ideallerinize ulaşabilmenin anahtarını bulabileceğiniz etkiler karşınızda olacak. Öğleden sonra kariyer hayatınızla ilgili önemli değişiklikler meydana gelebilir. Hukuk ve adalet konusunda beklentileriniz gerçekleşebilir.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün kendinizle, kişisel bakımınız ile ilgilenmek isteyebilirsiniz. Partnerinizin söylemleri karşısında ufak kalp kırıklıkları meydana gelebilir. Vergiler, ödemeler veya kazançlar konusunda şansınız devam ediyor. Öğle saatlerinden sonra eğitim, seyahat gibi konular ile ilgilenmeye başlayacaksınız.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün hayatınızdaki insanların sizinle ilgili gerçek düşüncelerini öğrenebilirsiniz. Gizlenen bilgilerin ortaya çıkışı, insanların asıl niyetlerini fark edebileceğiniz bir gün olabilir. Sağlığınızla ilgili güzel gelişmeler sizi bekliyor. Bugün alacağınız haberler son bir haftadır yaşadığınız zorlu etkileri değiştirmeye geliyor. Artık bilginin gücü fark edip, öğrenmeye odaklı bir süreç yaşayacaksınız.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün arkadaşlarınız, sosyal yaşamınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Etrafınızdaki insanların sizinle paylaştığı duyguları veya sizin onlarla paylaştığınız duyguların karşılığında kalp kırıklıkları oluşabilir. Çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili konularda bazı kalp kırıklıkları yaşanabilir. Yakın çevreniz, iş ortaklarınız veya eşinizden yardım alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün çalışma ve iş yaşamınızda beklenmedik değişimler yaşanabilir. Birlikte çalıştığınız insanlar ile ilgili iletişim konuları ön planda olacak. Yöneticilerinizin kullandığı iletişim dili sizi rahatsız edebilir.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün uzun yolculuklar, eğitimler konusu gündeminizde olacak. İnsanlardan uzaklaşmak, özgürleşmek isteyebilirsiniz. Öğleden sonra çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili iletişim yoğunlaşmaya başlıyor.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün ortak gelirler, kazançlar konusu gündeminizde olacak. Ödemeler ve harcamalar konusunda bir denge oluşturmaya çalışabilirsiniz. Öğleden sonra aileniz ve eviniz ile ilgili konulara yöneleceksiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER