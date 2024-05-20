Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler haftanın ilk gününden hepinize merhabalar, güne Ay-Chiron karşıtlık açısı ile başlıyoruz. Bu pozisyon ilişkiler aracılığı ile iç dünyamızda, bilinç altımızda kırgınlara sebep olmuş duyguların açığa çıkmasına neden olabilir. Kendimizi koruma altına almaya çalışırken hayatımızdaki diğer insanların tepkilerine maruz kalabiliriz. Bugün, Güneş saat 16:00 sıralarında İkizler burcuna geçiş yapıyor. Ancak öncesinde boğanın son derecesinde olan güneş son bir aydır yaşanan her şeyi daha görünür kılacak. Güneş’in ikizler burcuna geçişi ile artık bilginin, iletişimin yoğun olacağı bir sürece doğru ilerliyoruz. Artık güvende olmak için hareketsizliğe kapılan düzen, kendini değişim rüzgarlarına bırakmaya hazırlanıyor.