Astrolog Murat İpek'ten 20 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… 11:00 – 17:00 arası ay boşlukta.\nYeni bir şeylere kalkışmak istiyorsanız bu saat aralığı dışında hareket alın derim.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) Koç\nDüşünme şeklinizi ve tutumunuzu yapıcı yönde ayarlarsanız, her şeyin kendi yararınıza çalışmasını kesinlikle sağlayabilirsiniz. Boğa\nBugün önem verdiğiniz biri, sizi ilgilendirmeyen bir şeyle meşgul olmaya ikna etmeye çalışabilir. Veya dikkatinizi toparlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. İkizler\nBirinin gerçekleri, neler olup bittiğini örtbas etmesi sizi bugün bu nedenle gölgelemesi mümkün. Her şeye daha bireysel ilgi göstermek için zaman ayırın. Yengeç\nİlişkiler konusunda devam edebilmeniz için aslında birkaç ayarlama yapmanın ne kadar basit olacağına bugün şaşırabilirsiniz. Aslan\nBugün ortak yapılan işleri geliştirmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Bu durumdan karlı çıkacak olan siz olacaksınız gibi durmakta. Başak\nSorgulamanın değil, harekete geçmenin zamanı geldi. Eğer başlayabilirseniz bugün, hızla ilerleyerek kazanacak çok şeyinizin olduğunu anlayacaksınız. Terazi\nYeni bir şeye başlamadan önce yarım bıraktığınız işi bitirme konusunda gayretli olursanız beklentilerinizi aşacaksınız. İşleri basit tutun. Akrep\nİstediğin şey için savaşın ama bunu dürüstçe yapmaya gayret edin. Şeytan bugün pek bir aklınızı çelmeye çeşni duruyor. Yay\nTüm dikkatinizi, zamanınızı isteyen biri bugün sakız gibi size yapışabilir. Ne istediğinizi keşfedin ve hedeflerinizi ihtiyaçlarınıza göre yenileyin. Oğlak\nİlişkilerinin kontrolün altında olduğunu düşündüğün durumlarda aslında en kırılgan anında olabilirsin. Bu konuda daha az müdahaleci olun. Kova\nNegatif olan veya başarmaya çalıştığınız şeyi sabote etmeye çalışan insanlardan bugün kurtulmaya bakın. Kendinizi kullandırtmayın. Balık\nŞimdi aşkı bulmak veya varsa ilişkinizi beslemek için harika bir günden geçiyor olabilirsiniz. Görünümünüze özen göstermek büyük fırsatlar getirecektir.