Günlük burç yorumları (20 Ocak 2023)

Ay, Oğlak burcunda. Planlı, programlı hareket edip bitirmeniz gereken maddi, manevi her konu için harekete geçmeniz sizin faydanıza olacaktır.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
İster bir şirket raporu yazıyor, ister post modern bir malikaneyi dekore ediyor olun, estetik anlayışınızla ilgili göz dolduracaksınız.
BOĞA
Evinizi öncelik listenizin en üstüne koyun. Orada büyüyen bir gerilim var ve daha fazla uyum yaratmaya çalışmanız gerekiyor. Sözlere dikkat!
İKİZLER
Tek yapmanız gereken, size destek olacak bir sohbet başlatmak. Sonra işler oradan ilerleyecek ve siz avantajlı duruma geçeceksiniz.
YENGEÇ
Bir toplantıyı yönetebilecek biri varsa, o sizsiniz, ama bazen ağzınızdan çıkanı kulağınızın duymadığı olabilir. O nedenle sözcüklerin gücüne dikkat!
ASLAN
Projeniz ivme kaybediyor gibi görünüyorsa, devam edin ve koşulları bir kez daha zorlayın. Bugün talepkâr olursanız kazanan siz olursunuz.
BAŞAK
Bugün çok otoriter olmadan kontrolün sizde olabileceğini anlamaya başlayacaksınız. Kontrolsüz güç, güç değildir unutmayın.
TERAZİ
Diğer insanlara gerçekten ilham vermek istiyorsanız, öncelikle kendinizi beğenmelisiniz. Bugün aşağılık komplekslerinizden sıyrılın.
AKREP
Harika şeyler yapabileceklerine inandığınız insanları hayatınıza çekmenizde fayda var. O nedenle insanları doğru değerlendirin bugün.
YAY
Hepsi iyi haberler getiren bir dizi ilginç iletişim zinciri yaşanabilir bugün. Şımarmamak kaydıyla bunları çevrenize gösterin.
OĞLAK
Arkadaşlık ve fırsatlar getiren bir dizi yeni kişi hayatınıza girebilir. Bunların içinden aşk ilişkisi konusunda size dokunacak kişide olabilir.
KOVA
Kendinizi iş arkadaşlarınızın yerine koyarak düşündüğünüzde bazı konularda haksız olabileceğinizi bugün fark edebilirsiniz.
BALIK
Kendinizi bugün ruhani konulara çok yakın hissedebilirsiniz ve doğal olarak bu konuşmalarınıza da yansıyabilir. Mümkün olduğunca az konuşun.