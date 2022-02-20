Günlük burç yorumları (20 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 20.02.2022 - 09:16 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 09:19

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2022) - 1

Ay Terazi burcundaki hareketine devam ediyor, uyumlu ve diplomatik tavırlar hayatınızı kolaylaştırabilir. Estetik kaygılarla yaşam alanlarınızı güzelleştirmek isteyebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2022) - 2

Koç

Umduğunuz huzuru nezaket ve tatlı dil ile ikili ilişkilerde bulabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken basit ama etkili yolları bulun.

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2022) - 3

Boğa

Bugün dik başlılık yerine uyumlu davranmayı deneyin. Sizden daha iyi olan fikirlere böylece tanıklık edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2022) - 4

İkizler

Yeni eşyalar mevcuttaki alanlarınızın havasını değiştirebilir. İhtiyacınız olan biraz daha estetik.

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Aile evinizde değişikliklere gidilebilirsiniz. Küs olduğunuz ilişkilerinizde göstereceğiniz çabalar olumlu karşılanır.

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2022) - 6

Aslan

Eski arkadaşlar, dostlar karşınıza çıkabilir, durduk yere aklınıza gelebilir. Zamanda yolculuğu deneyimleyebilirsiniz. Her anın bir güzelliği vardır.

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2022) - 7

Başak

Evinizi güzelleştirmek için çiçek, tablo vb. alabilirsiniz. Tarzınızdan farklı parçalar ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2022) - 8

Terazi

Kimin derdi olsa sizde devasını bulur bugün. Bulamasa bile güler yüzünüz ile huzur bulur. Siz ve fikirleriniz iyilik, güzellikten yana.

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2022) - 9

Akrep

Derin planlarınızı tasarladıktan sonra etrafınızla paylaşabilir, üzerine fikir geliştiren konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2022) - 10

Yay

Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize ihtiyaç duyuyorsunuz. Paylaşıma açık olun ve onlara zaman ayırmaya bakın.

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2022) - 11

Oğlak

İstediğiniz yerdeyken objektif olmak, tevazu göstermek daha kolay oluyor değil mi? Tavrınızı koruyun, sizi daha da ileri taşıyacak.

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2022) - 12

Kova

Yaptığınız her konuşmada, girdiğiniz her işte ruhunuzu yansıtabilirsiniz. Akıl dolu bakışlarınız sizi görenleri cezbediyor.

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2022) - 13

Balık

Eşiniz ile basit bir kutlama yapabilir, bu kutlama ile eksikliğini duyduğunuz yakınlığı birbirinize gösterebilirsiniz. Hayal dünyasının kapıları bir süre daha açık ama cereyanda kalmayın.

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