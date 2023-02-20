Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023)

Ay, sabah 05:00 ile 07:55 arasında boşlukta olacak. Sonrasında ise Balık burcuna geçiş yapacak. Konsantre olmak da zorluk yaşayabilirsiniz, dikkat!
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Önem verdiğiniz akrabalarınız ve arkadaşlarınız bugün sıkıntılıysanız yanınızda olacak. Kanunları ve kuralları çiğnemekten kesinlikle kaçının.
BOĞA
Bugün kesinlikle risk almayı düşünmeyin özellikle aşk konusunda bir yanlış anlama ihtimali var. Ak derken kara kelimesi dudaklarınızdan dökülebilir.
İKİZLER
Partnerinize olan inancınızı geliştireceksiniz, bu da sizin ruh sağlığınızla birlikte seks konusunda daha mutlu olmanıza neden olabilir.
YENGEÇ
Bugün öğrenciyseniz ve bir de yüksek eğitimdeyseniz bir çok şey lehinize gelişecek. Hedefinize bugün daha dikkatli ilerleyin ve başarın.
ASLAN
Bugün ailevi ve sosyal olaylarla meşgul olabilirsiniz. Ağınızı genişletebilir. Belki kısa bir iş gezisi ayarlayabilirsiniz. Kardeş sorunları hemen çözülecek.
BAŞAK
Bugün güçlü, samimi aşk havası sizi kuşatabilir. Bekarlar iyi bir eş bulabilir, iş hayatınızda daha iyi performans gösterebilirsiniz. Çalışın!
TERAZİ
Terfiler açısından, amiriniz size bazı yeni sorumluluklar atayabilir. Ortak anlaşmazlıkları dostane bir şekilde çözülebilir. Kendinizi parlatabilirsiniz.
AKREP
İş arkadaşlarınızdan ve normal arkadaşlarınızdan bugün maddi, manevi hangi konu olursa olsun yardım alabilirsiniz. Kapamayın kendinizi.
YAY
Olumlu gezegen pozisyonları gereği neşeli olabilirsiniz. Sizi çevrenizdekiler arasında popüler yapan bu enerjiye sahip çıkın derim.
OĞLAK
Yenilikçi fikirleriniz muhtemelen iş arkadaşlarınız arasında galip gelmenize yardımcı olacaktır. Kendinizi desteklemek için istikrarlı olun.
KOVA
Bugün boş zamanınızı eğitim materyallerini okumak için kullanabilirsiniz. Biraz gelişmenin ve hayata farklı bakmanın bir zararı olmaz.
BALIK
Günün elverişli iş ve aşk koşulları bugün hizmetinizde olacak diyebilirim. O nedenle bugün işinizde aşkta başarılı bir performans gösterebilirsiniz.