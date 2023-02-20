Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Şubat 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023) - 1

Ay, sabah 05:00 ile 07:55 arasında boşlukta olacak. Sonrasında ise Balık burcuna geçiş yapacak. Konsantre olmak da zorluk yaşayabilirsiniz, dikkat! 

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023) - 2

KOÇ

Önem verdiğiniz akrabalarınız ve arkadaşlarınız bugün sıkıntılıysanız yanınızda olacak. Kanunları ve kuralları çiğnemekten kesinlikle kaçının.  

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023) - 3

BOĞA

Bugün kesinlikle risk almayı düşünmeyin özellikle aşk konusunda bir yanlış anlama ihtimali var. Ak derken kara kelimesi dudaklarınızdan dökülebilir.  

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023) - 4

İKİZLER

Partnerinize olan inancınızı geliştireceksiniz, bu da sizin ruh sağlığınızla birlikte seks konusunda daha mutlu olmanıza neden olabilir.  

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün öğrenciyseniz ve bir de yüksek eğitimdeyseniz bir çok şey lehinize gelişecek. Hedefinize bugün daha dikkatli ilerleyin ve başarın.  

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023) - 6

ASLAN

Bugün ailevi ve sosyal olaylarla meşgul olabilirsiniz. Ağınızı genişletebilir. Belki kısa bir iş gezisi ayarlayabilirsiniz. Kardeş sorunları hemen çözülecek. 

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023) - 7

BAŞAK

Bugün güçlü, samimi aşk havası sizi kuşatabilir. Bekarlar iyi bir eş bulabilir, iş hayatınızda daha iyi performans gösterebilirsiniz. Çalışın!  

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023) - 8

TERAZİ

Terfiler açısından, amiriniz size bazı yeni sorumluluklar atayabilir. Ortak anlaşmazlıkları dostane bir şekilde çözülebilir. Kendinizi parlatabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023) - 9

AKREP

İş arkadaşlarınızdan ve normal arkadaşlarınızdan bugün maddi, manevi hangi konu olursa olsun yardım alabilirsiniz. Kapamayın kendinizi. 

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023) - 10

YAY

Olumlu gezegen pozisyonları gereği neşeli olabilirsiniz. Sizi çevrenizdekiler arasında popüler yapan bu enerjiye sahip çıkın derim.  

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023) - 11

OĞLAK

Yenilikçi fikirleriniz muhtemelen iş arkadaşlarınız arasında galip gelmenize yardımcı olacaktır. Kendinizi desteklemek için istikrarlı olun.  

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023) - 12

KOVA

Bugün boş zamanınızı eğitim materyallerini okumak için kullanabilirsiniz. Biraz gelişmenin ve hayata farklı bakmanın bir zararı olmaz.  

Günlük burç yorumları (20 Şubat 2023) - 13

BALIK

Günün elverişli iş ve aşk koşulları bugün hizmetinizde olacak diyebilirim. O nedenle bugün işinizde aşkta başarılı bir performans gösterebilirsiniz.  

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