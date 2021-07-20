Günlük burç yorumları - 20 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 20 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

20.07.2021 - 09:03

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz 2021 - 1
Merkür, Uranüs ile sevişiyor

Zihiniz bugün tam hız güçlü bir performans gösterebilir. Elektrik, elektronik işlerinizi halletmek için güzel bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 20 Temmuz 2021 - 2

Koç

Bugün kendinizi özellikle iki ara bir dere zaman tanıyın. Hele evrak işleriniz varsa daha da konsantre olmanız gerekebilir. Önemli işlere dikkat!

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Bugün eğer önemli bir karar alma aşamasında iseniz mümkün mertebe işin varsa hukuki boyutunu iyi ölçüp biçerek karar verin derim.

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz 2021 - 4

İkizler

İş konusunda, daha doğrusu gelecekte kendinizi nerede gördüğünüzle ilgili bugün fazla yüklenmeden benliğinize ucundan bir eleştiri yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Bugün halletmeniz gereken gündelik işler varsa hiç durmayın derim. Tam anlamıyla angaryadan kurtulma günü ilan edin bugünü.

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Aşk ilişkiler konusunda Ay pek güzel konumlanmış durumda. O nedenle bugün hoş gelişmeler olmaması için hiçbir neden yok gibi.

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz 2021 - 7

Başak

Aile içinde halledebileceğiniz işleriniz varsa bugünü sonuna kadar kullanmanızı tavsiye ederim. Her şekilde verimli bir gün.

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle ve aynı zamanda iletişim için, planlar yapmak için harika bir gün. Bugünü değerlendirmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Maddi anlamda, enteresan bir gün. Ektiğinizi bu aralar neden biçmeyesiniz? Alacağınız paralar varsa harekete geçin veya olanaklar yaratın.

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz 2021 - 10

Yay

Kendinizi daha tamamlanmış hissedeceğiniz bir günden geçiyor olabilirsiniz. O nedenle kendiniz için yapın güzel bir şeyler.

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Kafanızı toplayıp, maddi manevi hoş gelişmelerden geçeceğiniz bir günden geçeceksiniz gibi görünüyor. O nedenle rahat olun ve çalışın!

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz 2021 - 12

Kova

Bugün sosyal alanda bir sevgi pıtırcığı gibi hissedebilirsiniz kendinizi. İnternet üzerinde yapmanız gerekenleri hemen yapın derim.

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz 2021 - 13

Balık

Kariyer konusunda güzel gelişmeler neden olmasın? Bence olur. Bu anlamda iş başa düşüyor. Girişimlerde bulunun derim.

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