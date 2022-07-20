Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 20.07.2022 - 07:08
Ay, Koç burcundaki seyrine devam ediyor. Coşkulu ve atılgan hissedebilir, pratik işlerle vakit geçirmek isteyebilirsiniz.
Koç
Benmerkezci yapıda olmanız gereken olaylar gelişebilir, savunmacı tavır takınabilirsiniz.
Boğa
İçinizdeki gücü ve potansiyeli ortaya çıkarmak için efor sarf etmeniz gerekebilir. Bilerek sakladığınız duygular olabilir.
İkizler
Yeni hedefler belirleyebilir, aynı anda pek çok girişimi benimseyebilirsiniz.
Yengeç
İsteklerinizden ve yaptıklarınızdan emin bir şekilde hareket etmeniz gerekebilir, kendinizi savunmanız söz konusu olabilir.
Aslan
Fikir ve inançlar konusunda çatışmaya girmeye istekli olabilirsiniz, yeni eğitimler ve başlangıçlar yapabilirsiniz.
Başak
Eski olan her şeyin enerjisinden kurtulup yeni ve denenmemiş olanın peşine düşebilirsiniz.
Terazi
Ortaklık kurmaya ve birlikteliğe ihtiyaç duyabilirsiniz, ben diyerek öne çıkan her şey ilginizi çekebilir.
Akrep
Daha hareketli bir yaşam tarzını benimseyebilir, daha aktif spor yapmaya başlayabilirsiniz.
Yay
Doğa ile iç içe olma ihtiyacı hissedebilirsiniz, kamp ve yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunabilirsiniz.
Oğlak
Yakın çevrenize öncülük etmeniz ya da girişken olmanız gereken durumlar olabilir.
Kova
Parasal mevzularda ani iniş ve çıkışlar olabilir, kendi değerinizi ortaya koyarken fevri davranabilirsiniz.
Balık
Çok hızlı düşünebilir ve hareket edebilirsiniz, kafa karışıklıklarına dikkat.