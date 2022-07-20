Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 20.07.2022 - 07:08

Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022) - 1

Ay, Koç burcundaki seyrine devam ediyor. Coşkulu ve atılgan hissedebilir, pratik işlerle vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022) - 2

Koç

Benmerkezci yapıda olmanız gereken olaylar gelişebilir, savunmacı tavır takınabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022) - 3

Boğa

İçinizdeki gücü ve potansiyeli ortaya çıkarmak için efor sarf etmeniz gerekebilir. Bilerek sakladığınız duygular olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Yeni hedefler belirleyebilir, aynı anda pek çok girişimi benimseyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

İsteklerinizden ve yaptıklarınızdan emin bir şekilde hareket etmeniz gerekebilir, kendinizi savunmanız söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Fikir ve inançlar konusunda çatışmaya girmeye istekli olabilirsiniz, yeni eğitimler ve başlangıçlar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022) - 7

Başak

Eski olan her şeyin enerjisinden kurtulup yeni ve denenmemiş olanın peşine düşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Ortaklık kurmaya ve birlikteliğe ihtiyaç duyabilirsiniz, ben diyerek öne çıkan her şey ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Daha hareketli bir yaşam tarzını benimseyebilir, daha aktif spor yapmaya başlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022) - 10

Yay

Doğa ile iç içe olma ihtiyacı hissedebilirsiniz, kamp ve yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Yakın çevrenize öncülük etmeniz ya da girişken olmanız gereken durumlar olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022) - 12

Kova

Parasal mevzularda ani iniş ve çıkışlar olabilir, kendi değerinizi ortaya koyarken fevri davranabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2022) - 13

Balık

Çok hızlı düşünebilir ve hareket edebilirsiniz, kafa karışıklıklarına dikkat.

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