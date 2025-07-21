Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2025)

Boğa

Bugün sosyal çevrenle daha çok vakit geçirme isteği içinde olabilirsin. Özellikle uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşınla yapacağın konuşma, sana hem nostalji yaşatacak hem de farkında olmadığın bir konu hakkında gözünü açacak. Maddi konularda ise alacağın yeni bir fikir, seni daha planlı biri hâline getirebilir. Aşk hayatında sadakat, sevgi ve sıcaklık ön planda olacak. Partnerinle birlikte yapacağınız bir aktivite ilişkinizi tazeleyebilir. Yalnızsan, arkadaş ortamında tanışacağın biri kalbinde kelebekler uçuşmasına neden olabilir.