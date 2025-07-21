Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Temmuz 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün kendine zaman ayırmak isteyeceksin. Haftanın yorgunluğu üzerindeyken, enerjini yeniden toplamak için sakinliğe ihtiyaç duyabilirsin. Doğa yürüyüşleri, meditasyon ya da sevdiğin bir hobinle vakit geçirmek sana iyi gelecek. Aşk hayatında ise duygusal derinlik ön planda. Partnerinle kalpten gelen konuşmalar ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Yalnızsan, geçmişte kaçırdığın bir fırsat tekrar karşına çıkabilir. Ancak aynı hatayı tekrarlamamak adına dikkatli olmalısın. Bugün aceleci değil, daha sezgisel hareket etmek senin yararına olacak. Kalbini dinlemek, sana yön gösterecek.