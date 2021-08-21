Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021

21.08.2021 - 07:03
Koç
Sosyal çevrenizle uyumlu bir gün geçirmeniz mümkün. Bu konu ile ilgili olarak kendinize biraz daha çevrenizle uyumlu düşünmeniz de fayda var.
Boğa
Bugün ne yaparsanız yaparım ama abartıya kaçmamaya gayret edin. Duygularınızı özellikle ifade ederken iki kere daha düşünmeniz de fayda var.
İkizler
Keyfinizi yerinde tutmamız gereken bir günden geçiyor olacaksınız. Bu konuda olabildiğince kendinizi ve çevrenizi mutlu etmeye bakın.
Yengeç
İstikrarlı kararlar vermeniz gereken bir gün, olabildiğince karşı tarafı düşündürecek kararlar verirseniz çok daha iyi olacaktır.
Aslan
Bugün kendinizle kalıp dinlenmenizde fayda var. Çevrenizdekilerden ne kadar uzaklaşırsanız o kadar daha iyi hissedebilirsiniz.
Başak
Sağlık konusunda özellikle kas ağrılarına ve boynunuza dikkat etmeniz gereken bir gün. Tutulmalar, kasılmalar hissedebilirsiniz dikkatli olun.
Terazi
Bugün kendinizi duygusal anlamda kırılgan hissetmeniz olası her şeyi üstünüze alınmamanız gerekiyor. Çevrenizdeki konuşmaları dinlemeyin.
Akrep
Geçmişinize dair bazı konular önünüze dökülebilir, bunları mümkünse tarafsız bir şekilde kendinizde tartın ve haksızlık etmeyin kendinize.
Yay
Yakın dönem için yapacağınız planlar yerine oturmaya bilir. O nedenle Tekrar düşünüp tekrar planlarınızı ele almanız gerekebilir.
Oğlak
Bugün harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir günden geçiyorsunuz. kredi kartınızı en az da kullanmanız sizin için çok daha iyi olacaktır.
Kova
Kendinizle ilgili vereceğiniz her kararda bugün kafanız karışabilir. O nedenle maddiyatı da içeren konularda dikkatli düşünmeniz pek iyi olur.
Balık
Bugün kendinizi halsiz bitkin hissetmeniz doğaldır. Sadece dinlenirsiniz bütün bu durumu üzerinizden atabilirsiniz. Zaman tanıyın kendinize.