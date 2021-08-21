Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021

Astrolog Murat İpek'ten 21 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

21.08.2021 - 07:03

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021 - 1
Güneş, Başak tanelerini parlatacak

Güneş Başak burcundaki seyahatine başladı. Daha titiz, daha ayrıntıları gören bir hal söz konusu olacak.


(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021 - 2

Koç

Sosyal çevrenizle uyumlu bir gün geçirmeniz mümkün. Bu konu ile ilgili olarak kendinize biraz daha çevrenizle uyumlu düşünmeniz de fayda var.

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021 - 3

Boğa

Bugün ne yaparsanız yaparım ama abartıya kaçmamaya gayret edin. Duygularınızı özellikle ifade ederken iki kere daha düşünmeniz de fayda var.

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021 - 4

İkizler

Keyfinizi yerinde tutmamız gereken bir günden geçiyor olacaksınız. Bu konuda olabildiğince kendinizi ve çevrenizi mutlu etmeye bakın.

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021 - 5

Yengeç

İstikrarlı kararlar vermeniz gereken bir gün, olabildiğince karşı tarafı düşündürecek kararlar verirseniz çok daha iyi olacaktır.

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021 - 6

Aslan

Bugün kendinizle kalıp dinlenmenizde fayda var. Çevrenizdekilerden ne kadar uzaklaşırsanız o kadar daha iyi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021 - 7

Başak

Sağlık konusunda özellikle kas ağrılarına ve boynunuza dikkat etmeniz gereken bir gün. Tutulmalar, kasılmalar hissedebilirsiniz dikkatli olun.

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021 - 8

Terazi

Bugün kendinizi duygusal anlamda kırılgan hissetmeniz olası her şeyi üstünüze alınmamanız gerekiyor. Çevrenizdeki konuşmaları dinlemeyin.

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021 - 9

Akrep

Geçmişinize dair bazı konular önünüze dökülebilir, bunları mümkünse tarafsız bir şekilde kendinizde tartın ve haksızlık etmeyin kendinize.

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021 - 10

Yay

Yakın dönem için yapacağınız planlar yerine oturmaya bilir. O nedenle Tekrar düşünüp tekrar planlarınızı ele almanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021 - 11

Oğlak

Bugün harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir günden geçiyorsunuz. kredi kartınızı en az da kullanmanız sizin için çok daha iyi olacaktır.

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021 - 12

Kova

Kendinizle ilgili vereceğiniz her kararda bugün kafanız karışabilir.   O nedenle maddiyatı da içeren konularda dikkatli düşünmeniz pek iyi olur.

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos 2021 - 13

Balık

Bugün kendinizi halsiz bitkin hissetmeniz doğaldır. Sadece dinlenirsiniz bütün bu durumu üzerinizden atabilirsiniz. Zaman tanıyın kendinize.

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