Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022)

Haberler - ntv.com.tr 21.08.2022 - 00:22
Ay, İkizler burcundaki seyrine devam ediyor. Başkaları ve onların sorunlarıyla yakından ilgilenebilir, çözümsel davranabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Teknolojik faaliyetler ilginizi çekebilir, iletişim halinde olduğunuz arkadaşarınız ile çeşitli paylaşımlarınız olabilir.
BOĞA
Kendinizi dev aynasında değil boy aynasında görebileceğiniz durumlar söz konusu. Bu sayede gerçekçi fikir sahibi olabilirsiniz.
İKİZLER
Anlatmaya ve anlaşılmaya ihtiyacınız olabilir, çaba göstermek olumlu etkiler bırakabilir.
YENGEÇ
İçsel bir muhakeme söz konusu, acabalar içinizi kemirebilir. Fikirlerinizi yazı yoluyla paylaşmayı düşünebilirsiniz.
ASLAN
Entelektüel hedefler ve entel hayaller kurmak bambaşka diyarların kapısını aralayabilir. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin derim.
BAŞAK
İş hayatındaki pozisyonunuzu değiştirmek isteyebilir, farklı departman veya iş teklifleri alabilirsiniz.
TERAZİ
İki seçenek arasında kalmış hissedebilirsiniz, gerçek tek fakat doğrular birden fazla olabilir.
AKREP
Havalı olan her şey ilginizi çekebilir, gizemli konular üzerine düşebilirsiniz. Ama önemli konuları da unutmayın.
YAY
İmzalı ortaklıklarınız için verimli anlaşmalar yaşayabilirsiniz, mantıklı ve tutarlı kararlar alabilirsiniz.
OĞLAK
İş hayatında pratik zekanıza ve iş bilir tavrınıza ihtiyaç duyulabilir, adeta gösteri yaparak alandaki hakimiyetinizi ortaya koyabilirsiniz.
KOVA
Eğitsel ve kültürel faaliyetlerde bulunmak keyif verebilir. Kendinizi açık alanlarda daha rahat hissedebilirsiniz.
BALIK
Ailede değişken enerjiler söz konusu olabilir, kendinizi yeterince yansıtmak için objektifliğin negatif taraflarından kurtulmanız gerekebilir.