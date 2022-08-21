Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 21 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 21.08.2022 - 00:22

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 1

Ay, İkizler burcundaki seyrine devam ediyor. Başkaları ve onların sorunlarıyla yakından ilgilenebilir, çözümsel davranabilirsiniz. 

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 2

KOÇ

Teknolojik faaliyetler ilginizi çekebilir, iletişim halinde olduğunuz arkadaşarınız ile çeşitli paylaşımlarınız olabilir.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 3

BOĞA

Kendinizi dev aynasında değil boy aynasında görebileceğiniz durumlar söz konusu. Bu sayede gerçekçi fikir sahibi olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 4

İKİZLER

Anlatmaya ve anlaşılmaya ihtiyacınız olabilir, çaba göstermek olumlu etkiler bırakabilir.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 5

YENGEÇ

İçsel bir muhakeme söz konusu, acabalar içinizi kemirebilir. Fikirlerinizi yazı yoluyla paylaşmayı düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 6

ASLAN

Entelektüel hedefler ve entel hayaller kurmak bambaşka diyarların kapısını aralayabilir. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin derim.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 7

BAŞAK

İş hayatındaki pozisyonunuzu değiştirmek isteyebilir, farklı departman veya iş teklifleri alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 8

TERAZİ

İki seçenek arasında kalmış hissedebilirsiniz, gerçek tek fakat doğrular birden fazla olabilir.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 9

AKREP

Havalı olan her şey ilginizi çekebilir, gizemli konular üzerine düşebilirsiniz. Ama önemli konuları da unutmayın.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 10

YAY

İmzalı ortaklıklarınız için verimli anlaşmalar yaşayabilirsiniz, mantıklı ve tutarlı kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 11

OĞLAK

İş hayatında pratik zekanıza ve iş bilir tavrınıza ihtiyaç duyulabilir, adeta gösteri yaparak alandaki hakimiyetinizi ortaya koyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 12

KOVA

Eğitsel ve kültürel faaliyetlerde bulunmak keyif verebilir. Kendinizi açık alanlarda daha rahat hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 13

BALIK

Ailede değişken enerjiler söz konusu olabilir, kendinizi yeterince yansıtmak için objektifliğin negatif taraflarından kurtulmanız gerekebilir.

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