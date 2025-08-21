Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Ağustos 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün iletişim konularında oldukça başarılı olabilirsiniz. Toplantılar, görüşmeler veya kısa yolculuklar gündemde olabilir. Aşk hayatınızda ise partnerinizle iletişim trafiğiniz artıyor. Bekarsanız, mesajlaşmalar veya sosyal medya üzerinden biriyle tanışabilirsiniz. İş hayatında anlaşmalar ve sözleşmeler konusunda hızlı gelişmeler yaşanabilir. Maddi konularda ise küçük ama etkili kazanç fırsatları doğabilir.