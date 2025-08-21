Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2025)

İkizler: Bugün kendinizi güçlü ve özgüvenli hissedebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zaman. Aşk hayatında kişisel çekiciliğiniz artıyor; partnerinizin gözünde daha da parlayabilirsiniz. Bekarsanız, dikkat çekici biri olabilirsiniz. İş hayatında ise yeni bir projeye adım atabilirsiniz. Maddi konularda şans sizden yana. Bugün girişken tavrınız sayesinde önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hayatınızda istediğiniz değişiklikler için cesaretli adımlar atmaktan çekinmeyin.