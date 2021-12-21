Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 21 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 21.12.2021 - 00:14 | Son Güncelleme : 21.12.2021 - 09:02

Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021) - 1

Güneş artık Oğlak burcunda

Oğlak burcu olan severlerimin doğum günleri kutlu olsun. Siz olmasanız gerçekten bu dünya dönmezdi.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021) - 2

Koç

Seçeneklerinizi gözden geçirin bugün. Kendinizi kıstırılmış hissedebilirsiniz, ama bunun böyle olmadığını olaylara farklı açılardan bakarak fark edin.

Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021) - 3

Boğa

Hızlı tempolu bir yaşam tarzı riskli olabilir. Öyle TV'de izlediğiniz macera adalarında yapamayacağınızı siz de biliyorsunuz. Makul olun.

Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021) - 4

İkizler

Şüphe duyduğunuzda, önce karşınızdakinin gitmesine izin verin. Hayatı basit, ılımlı tutun ve kötü planlamanın sonuçlarından kaçının.

Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Uzun bir yola çıkıyormuş gibi düşünün ve başarmaya çalıştığınız şeyin özünü yakalamak için hayal gücünüzü kullanın.

Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021) - 6

Aslan

Koşu ayakkabılarınızı giyin ve harekete geçin. Otur otur nereye kadar? Birbirine giren omurlarınızı, kaslarınızı bir güzel açın.

Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021) - 7

Başak

Kendinizi bütçeniz dahilinde ve sizin için anlamlı olan bir şeyle ödüllendirin. Özellikle bu aralar kendinize hediye falan alın. İyi gelir.

Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021) - 8

Terazi

Biri duygularınızla oynuyorsa veya sizi ilgilendirmeyen bir şeye katılmanız için ikna etmeye çalışıyorsa, bugün hiç kulak asmayın.

Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021) - 9

Akrep

Bir ortak girişim konusunda kafa karışıklığı ortaya çıkarsa, derhal uzaklaşın. En iyi bildiğin ve yaptığın şeye bağlı kalman çok daha sağlıklı geliyor kulağa.

Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021) - 10

Yay

Kurallara göre yaşar ve güvenle ilerlerseniz önümüzdeki yıl birçok sorunu tekrarlamamış olursunuz. Biraz da eleştiri oklarını kendinize yönlendirin.

Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Sevgi, barış, biraz romantizm ve dürüstlük sunarak bugün milleti etkilemek mümkün duruyor. Kendinize kurduğunuz o tahtta gerektiği gibi konuşturun.

Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021) - 12

Kova

Başkalarının yaptıklarından ilham alacaksınız. Hiç beklemediğiniz bir kaynaktan bir hediye, teklif veya para gelebilir.

Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021) - 13

Balık

Bugün ne yap ne et, ama ne dilediğine dikkat et. Aklınızdan geçenin başınıza gelme olasılığı hayli fazla. Olumlu ol.

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