Günlük burç yorumları (21 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 21.12.2021 - 00:14 | Son Güncelleme : 21.12.2021 - 09:02
Güneş artık Oğlak burcunda
Oğlak burcu olan Astroloji severlerimin doğum günleri kutlu olsun. Siz olmasanız gerçekten bu dünya dönmezdi.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Seçeneklerinizi gözden geçirin bugün. Kendinizi kıstırılmış hissedebilirsiniz, ama bunun böyle olmadığını olaylara farklı açılardan bakarak fark edin.
Boğa
Hızlı tempolu bir yaşam tarzı riskli olabilir. Öyle TV'de izlediğiniz macera adalarında yapamayacağınızı siz de biliyorsunuz. Makul olun.
İkizler
Şüphe duyduğunuzda, önce karşınızdakinin gitmesine izin verin. Hayatı basit, ılımlı tutun ve kötü planlamanın sonuçlarından kaçının.
Yengeç
Uzun bir yola çıkıyormuş gibi düşünün ve başarmaya çalıştığınız şeyin özünü yakalamak için hayal gücünüzü kullanın.
Aslan
Koşu ayakkabılarınızı giyin ve harekete geçin. Otur otur nereye kadar? Birbirine giren omurlarınızı, kaslarınızı bir güzel açın.
Başak
Kendinizi bütçeniz dahilinde ve sizin için anlamlı olan bir şeyle ödüllendirin. Özellikle bu aralar kendinize hediye falan alın. İyi gelir.
Terazi
Biri duygularınızla oynuyorsa veya sizi ilgilendirmeyen bir şeye katılmanız için ikna etmeye çalışıyorsa, bugün hiç kulak asmayın.
Akrep
Bir ortak girişim konusunda kafa karışıklığı ortaya çıkarsa, derhal uzaklaşın. En iyi bildiğin ve yaptığın şeye bağlı kalman çok daha sağlıklı geliyor kulağa.
Yay
Kurallara göre yaşar ve güvenle ilerlerseniz önümüzdeki yıl birçok sorunu tekrarlamamış olursunuz. Biraz da eleştiri oklarını kendinize yönlendirin.
Oğlak
Sevgi, barış, biraz romantizm ve dürüstlük sunarak bugün milleti etkilemek mümkün duruyor. Kendinize kurduğunuz o tahtta gerektiği gibi konuşturun.
Kova
Başkalarının yaptıklarından ilham alacaksınız. Hiç beklemediğiniz bir kaynaktan bir hediye, teklif veya para gelebilir.
Balık
Bugün ne yap ne et, ama ne dilediğine dikkat et. Aklınızdan geçenin başınıza gelme olasılığı hayli fazla. Olumlu ol.