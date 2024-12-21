Günlük burç yorumları (21 Aralık 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 21 Aralık 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Eğlenceli, alaycı, felsefi enerjimiz biraz ciddiyete dönüşüyor. Ay başak burcunda ve Balık burcundaki Satürn karşıtlık açısı otorite figürleri ile anlaşmakta güçlük çekebileceğimizi gösteriyor. Sınırlarınızı belirlemeniz gereken durumlar içinde kalabilirsiniz.