Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 21.10.2021 - 00:32
Sarsıntı devam edecek.
Dolunayın sarsıcı durumu bugün de etkisini gösterebilir. Her açıdan temkinli olmaya devam etmeniz gerekebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Maddi anlamda “Yetti gayri!” diyerek kaz gelecek yerden tavuk esirgeyip sonra kuru ekmeğe kalırsınız. Dikkat!
Boğa
Çevrenizden beklediğiniz ilgiyi alamadığınız için kendinizi değersizleştirme eğiliminde olabilirsiniz.
İkizler
İçiniz içinize sığmıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Adlandıramadığınız huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Geçici merak etmeyin.
Yengeç
Hala kargaşaya açık bir durumda olmanız muhtemel. Bugün özellikle soysal medyada yazdığınıza dikkat edin.
Aslan
İş konusunda bugün işinize karışan çok olabilir ve gayet güzel yapıp kenara koyacağız işlerde çuvallayabilirsiniz.
Başak
Kendinizi bugün eğer acelesi yoksa sunum yapmak, birilerine bir şey anlatmaktan uzak durun.
Terazi
Mahrem konular ve ortak giderler konusunda kafa karışıklığı en üst seviyede seyredebilir. Doğru konum almaya bakın.
Akrep
Eşiniz veya çok yakınınızdakilerle sıkıntı yaşamanız olası. İşte veya evde kendi kabuğunuza çekilin derim.
Yay
İş ve çalışma arkadaşlarınızdan bir anda dozu yüksek tepkiler alabilirsiniz. Sakin olun bu aralar herkes delirdi.
Oğlak
Bugün ayrılabilirsiniz veya artık ilişkimiz başka bir çizgide olacak diyerek duygusal anlamda yorulabilirsiniz.
Kova
Ev işlerine hiç girişmeyin derim. Hadi şunu da tamir ettireyim, bunun da yerini değiştireyim dediğinizde sorun yaşarsınız.
Balık
Yanlış anlayabilir, yanlış ifadelerde bulunabilirsiniz. Olmadık konularda kardeş gibi sevdiklerinizi kırmayın derim.