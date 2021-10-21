Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 21 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 21.10.2021 - 00:32

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021) - 1

Sarsıntı devam edecek.

Dolunayın sarsıcı durumu bugün de etkisini gösterebilir. Her açıdan temkinli olmaya devam etmeniz gerekebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021) - 2

Koç

Maddi anlamda “Yetti gayri!” diyerek kaz gelecek yerden tavuk esirgeyip sonra kuru ekmeğe kalırsınız. Dikkat!

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021) - 3

Boğa

Çevrenizden beklediğiniz ilgiyi alamadığınız için kendinizi değersizleştirme eğiliminde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021) - 4

İkizler

İçiniz içinize sığmıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Adlandıramadığınız huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Geçici merak etmeyin.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Hala kargaşaya açık bir durumda olmanız muhtemel. Bugün özellikle soysal medyada yazdığınıza dikkat edin.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021) - 6

Aslan

İş konusunda bugün işinize karışan çok olabilir ve gayet güzel yapıp kenara koyacağız işlerde çuvallayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021) - 7

Başak

Kendinizi bugün eğer acelesi yoksa sunum yapmak, birilerine bir şey anlatmaktan uzak durun.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021) - 8

Terazi

Mahrem konular ve ortak giderler konusunda kafa karışıklığı en üst seviyede seyredebilir. Doğru konum almaya bakın.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021) - 9

Akrep

Eşiniz veya çok yakınınızdakilerle sıkıntı yaşamanız olası. İşte veya evde kendi kabuğunuza çekilin derim.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021) - 10

Yay

İş ve çalışma arkadaşlarınızdan bir anda dozu yüksek tepkiler alabilirsiniz. Sakin olun bu aralar herkes delirdi.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Bugün ayrılabilirsiniz veya artık ilişkimiz başka bir çizgide olacak diyerek duygusal anlamda yorulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021) - 12

Kova

Ev işlerine hiç girişmeyin derim. Hadi şunu da tamir ettireyim, bunun da yerini değiştireyim dediğinizde sorun yaşarsınız. 

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2021) - 13

Balık

Yanlış anlayabilir, yanlış ifadelerde bulunabilirsiniz. Olmadık konularda kardeş gibi sevdiklerinizi kırmayın derim.

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