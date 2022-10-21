Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 21 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022) - 1

Ay, Başak burcuna geçti. Binbir türlü iş ve fikir ile meşguliyetiniz olabilir. Finans ve muhasebe konuları gündeminize gelebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022) - 2

KOÇ

İş hayatının yoğunluğu ve çalışmalarınızın hızı artabilir. Bu yoğunluğun sağlığınıza olan etkisinde dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Ev yaşamını sadeleştirmek, daha basit bir düzende yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınızı yansıtmak için sanatsal faaliyetleri tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Gayrimenkul ve emlak konuları gündeme gelebilir. Elle tutulur yatırım araçlarının ilginizi çekmesi mümkün.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Fiziksel olarak oldukça aktif bir şekilde hareket edebilirsiniz. Kısa süreli seyahat planları yapılabilir.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Maddi konularda tutumlu bir tavrı benimseyebilirsiniz. Sahip olduklarınız konusunda birikim yoluna gitmeyi düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Hızlı kararlar alabilir ve harekete geçebilirsiniz. Pratik şekilde aynı anda pek çok iş ve başlıkla ilgilenmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Kuruntu ve kaygılı düşüncelerden uzaklaşarak gelişiminize odaklanmanın peşinde olabilirsiniz. Spor gibi fiziksel uğraşılarla meşgul olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022) - 9

AKREP

Sosyal ortam ve çevrelerin aranılan insanı olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda organizasyonlar yapıp yönetmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022) - 10

YAY

Çift meslek gibi aynı anda farklı işlerle meşgul olabilirsiniz. Hayatının karmaşasından çalışarak kaçmaya meyilli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Titizlik ve çalışkanlık gerektiren konulara odaklanabilirsiniz. Uzun soluklu projeler yapmak için uygun zemin bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022) - 12

KOVA

Ortaklı kazançlarınız, gelir ve giderlerinizle ilgilenebilirsiniz. Fazla sorumluluk aldığınızı hissettirecek durumlar yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022) - 13

BALIK

İkili ilişkilerde özveri göstermeniz gerekebilir, ani ve fevri hareketlerde bulunmamanızda fayda var.

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