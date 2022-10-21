Günlük burç yorumları (21 Ekim 2022)

Ay, Başak burcuna geçti. Binbir türlü iş ve fikir ile meşguliyetiniz olabilir. Finans ve muhasebe konuları gündeminize gelebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
İş hayatının yoğunluğu ve çalışmalarınızın hızı artabilir. Bu yoğunluğun sağlığınıza olan etkisinde dikkat etmenizde fayda var.
BOĞA
Ev yaşamını sadeleştirmek, daha basit bir düzende yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınızı yansıtmak için sanatsal faaliyetleri tercih edebilirsiniz.
İKİZLER
Gayrimenkul ve emlak konuları gündeme gelebilir. Elle tutulur yatırım araçlarının ilginizi çekmesi mümkün.
YENGEÇ
Fiziksel olarak oldukça aktif bir şekilde hareket edebilirsiniz. Kısa süreli seyahat planları yapılabilir.
ASLAN
Maddi konularda tutumlu bir tavrı benimseyebilirsiniz. Sahip olduklarınız konusunda birikim yoluna gitmeyi düşünebilirsiniz.
BAŞAK
Hızlı kararlar alabilir ve harekete geçebilirsiniz. Pratik şekilde aynı anda pek çok iş ve başlıkla ilgilenmeniz mümkün.
TERAZİ
Kuruntu ve kaygılı düşüncelerden uzaklaşarak gelişiminize odaklanmanın peşinde olabilirsiniz. Spor gibi fiziksel uğraşılarla meşgul olabilirsiniz.
AKREP
Sosyal ortam ve çevrelerin aranılan insanı olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda organizasyonlar yapıp yönetmeniz gerekebilir.
YAY
Çift meslek gibi aynı anda farklı işlerle meşgul olabilirsiniz. Hayatının karmaşasından çalışarak kaçmaya meyilli olabilirsiniz.
OĞLAK
Titizlik ve çalışkanlık gerektiren konulara odaklanabilirsiniz. Uzun soluklu projeler yapmak için uygun zemin bulabilirsiniz.
KOVA
Ortaklı kazançlarınız, gelir ve giderlerinizle ilgilenebilirsiniz. Fazla sorumluluk aldığınızı hissettirecek durumlar yaşanabilir.
BALIK
İkili ilişkilerde özveri göstermeniz gerekebilir, ani ve fevri hareketlerde bulunmamanızda fayda var.