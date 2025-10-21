Günlük burç yorumları (21 Ekim 2025)

Terazi: Bugün sınırlarınızı genişletme isteğiniz artıyor. Yeni bilgiler edinmek, uzak yerlerle ilgili planlar yapmak ya da farklı kültürleri keşfetmek isteyebilirsiniz. Akademik ya da ruhsal gelişim alanlarında adım atmak için harika bir gün. Zihniniz açık, merak duygunuz yüksek. Bu süreçte ilham verici bir kitap ya da sohbet, hayatınıza yeni bir yön verebilir. Aşk hayatında ise partnerinizle entelektüel paylaşımlar derin bağlar kurmanıza yardımcı olabilir. Bugün zihninizi besleyecek her şey, sizi daha güçlü kılacak.