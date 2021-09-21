Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021)

ntv.com.tr 21.09.2021 - 01:06
Balık burcunda dolunay.
Ruhsal arınma ve fazlalardan kurtulma zamanı.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendinizi gergin bir günden geçiyor gibi hissedebilirsiniz. Tam olarak ne yapacağınız konusunda karar vermekte zorlanabilirsiniz.
Boğa
Duygularınızdan yalınmış bir gün geçirmeniz mümkün. Herkesin sizi anlamasını bir anda beklemeyin derim. Sakin kalın.
İkizler
Sosyal anlamda şanslı bir gün, çok uzun süredir beklediğiniz işlerde çözüm yolu görünmeye başlayacak.
Yengeç
Kendi kendinize bazı radikal kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Kafanızın içi pazar yeri gibi durabilir. Bugün karar verin ne olacağına.
Aslan
Kafanızda kendinizi konumlandırdığınız yerle insanların sizi gördüğü yer arasında ciddi farklar görebilirsiniz.
Başak
uzun süredir gelen veya yeni içine gireceğiniz bir mahkeme durumu söz konusuysa karar verin ve yapın.
Terazi
İkili ilişkilerde yine bir “tamam mı, devam mı?” diyerek kendinizi sorgulayacak olabilirsiniz. Yormayın kendinizi, olacaklar oluyor zaten.
Akrep
Çalışma hayatınızda değişim gümbür gümbür geliyor. Bu anlamda almanız gereken kararlar varsa almanız gerekecek.
Yay
Aşık olabilirsiniz veya aşk konusunda yeni bir aşamaya gelecek olabilirsiniz. Bu aralar gönül meselelerine dikkat edin.
Oğlak
Gayrimenkul mevzularında bir adım atmak durumdaysanız bugün bu adımı atacak olabilirsiniz. Dikkat edin konuşmalarınıza.
Kova
Yakın çevrenizden bazı insanları çıkarıp yeni tanışmalara kendinizi bırakacak olabilirsiniz. Yeni insanlar var bugün hayatınızda.
Balık
Alacağınız varsa artık bunu tahsil etmemeniz için bir neden yok sanırım. Ne olursa olsun talepkâr olmanızda fayda var.