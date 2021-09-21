Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 21 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 21.09.2021 - 01:06

Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021) - 1

Balık burcunda dolunay.

Ruhsal arınma ve fazlalardan kurtulma zamanı.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021) - 2

Koç

Kendinizi gergin bir günden geçiyor gibi hissedebilirsiniz. Tam olarak ne yapacağınız konusunda karar vermekte zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021) - 3

Boğa

Duygularınızdan yalınmış bir gün geçirmeniz mümkün.  Herkesin sizi anlamasını bir anda beklemeyin derim. Sakin kalın.

Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021) - 4

İkizler

Sosyal anlamda şanslı bir gün, çok uzun süredir beklediğiniz işlerde çözüm yolu görünmeye başlayacak.

Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Kendi kendinize bazı radikal kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Kafanızın içi pazar yeri gibi durabilir. Bugün karar verin ne olacağına.

Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021) - 6

Aslan

Kafanızda kendinizi konumlandırdığınız yerle insanların sizi gördüğü yer arasında ciddi farklar görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021) - 7

Başak

uzun süredir gelen veya yeni içine gireceğiniz bir mahkeme durumu söz konusuysa karar verin ve yapın.

Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021) - 8

Terazi

İkili ilişkilerde yine bir “tamam mı, devam mı?” diyerek kendinizi sorgulayacak olabilirsiniz. Yormayın kendinizi, olacaklar oluyor zaten.

Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021) - 9

Akrep

Çalışma hayatınızda değişim gümbür gümbür geliyor. Bu anlamda almanız gereken kararlar varsa almanız gerekecek.

Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021) - 10

Yay

Aşık olabilirsiniz veya aşk konusunda yeni bir aşamaya gelecek olabilirsiniz. Bu aralar gönül meselelerine dikkat edin.

Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Gayrimenkul mevzularında bir adım atmak durumdaysanız bugün bu adımı atacak olabilirsiniz. Dikkat edin konuşmalarınıza.

Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021) - 12

Kova

Yakın çevrenizden bazı insanları çıkarıp yeni tanışmalara kendinizi bırakacak olabilirsiniz. Yeni insanlar var bugün hayatınızda.

Günlük burç yorumları (21 Eylül 2021) - 13

Balık

Alacağınız varsa artık bunu tahsil etmemeniz için bir neden yok sanırım. Ne olursa olsun talepkâr olmanızda fayda var.

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