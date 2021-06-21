Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 21 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

21.06.2021 - 00:00

Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021 - 1

Güneş Yengeç burcuna giriyor

Bütün Yengeç burcu astroloji severlerimin doğum günlerini kutluyorum. Ve bugün daha objektif bir bakış açısında durmanızı tavsiye ederim.


(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021 - 2

Koç

Aşk, ilişkiler ve doğal olarak cinsellik konusunda bugün abuk sabuk gelişmeler yaşamanız olası. O nedenle bu konulara çok girmeyin derim.

Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021 - 3

Boğa

Bugün ortaklık konusunda ve ilişkiler anlamında bir hareket almadan iki kere daha düşünmenizde fayda var. Aynı konular önünüze gelebilir.

Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021 - 4

İkizler

Bugün çalışma koşullarınızda veya sağlığınızla ilgili konularda daha dikkatli ve özenli olmanızda fayda var. Sıkıntılı süreçler sizi bekleyebilir.

Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Gönül meselelerinde bugün tatlı bir dalgalanma olması muhtemel o nedenle kendinizi bugün olayların akışına bırakmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021 - 6

Aslan

Arsa, toprak, gayrimenkul ile ilgili konular gündeminize girebilir. Bugün kiralama veya yer değiştirmek için pek de uygun bir zaman olmayabilir.

Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021 - 7

Başak

Bugün sağlığınıza ve arkadaş, kardeşlerle olan ilişkinizi normal bir biçimde düzenlemeye geçirmeye bakın. Gerginlikten kaçının derim.

Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021 - 8

Terazi

Maddi anlamda dikkatli olmanız gereken bir gün, para konusunda canınızın sıkılma potansiyeli hayli fazla. O nedenle ani kararlar vermemeye çalışın.

Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021 - 9

Akrep

Kendinizi bugün ilişkiler konusunda şanslı hissederken diğer yandan “tamam mı devam mı?” derken de bulabilirsiniz. Sakin olun derim.

Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021 - 10

Yay

Evet, hafta başı ve sizi kendinizi şimdiden yorgun hissedebilirsiniz. Bugün yapmanız gerekenleri düzenli bir biçimde yaptıktan sonra dinlenin.

Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Sosyal medyada veya kalabalık guruplar içinde kendinizi bugün bulabilirsiniz.  Para konusunda aktif olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021 - 12

Kova

Bugün gayet güzel bir çalışma programı oluşturup kendinizi sağlam bir konsantrasyon içinde bulursanız günün kazananı sizsiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021 - 13

Balık

Diğer günlerden daha iyi bir geçirebilirsiniz. Ve fakat iş ve sağlıkta ufak tefek zorlanmalar sizi biraz etkileyecek gibi duruyor. Daha dikkatli olun.

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