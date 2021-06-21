Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021

21.06.2021 - 00:00
Güneş Yengeç burcuna giriyor
Bütün Yengeç burcu astroloji severlerimin doğum günlerini kutluyorum. Ve bugün daha objektif bir bakış açısında durmanızı tavsiye ederim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aşk, ilişkiler ve doğal olarak cinsellik konusunda bugün abuk sabuk gelişmeler yaşamanız olası. O nedenle bu konulara çok girmeyin derim.
Boğa
Bugün ortaklık konusunda ve ilişkiler anlamında bir hareket almadan iki kere daha düşünmenizde fayda var. Aynı konular önünüze gelebilir.
İkizler
Bugün çalışma koşullarınızda veya sağlığınızla ilgili konularda daha dikkatli ve özenli olmanızda fayda var. Sıkıntılı süreçler sizi bekleyebilir.
Yengeç
Gönül meselelerinde bugün tatlı bir dalgalanma olması muhtemel o nedenle kendinizi bugün olayların akışına bırakmanızda fayda var.
Aslan
Arsa, toprak, gayrimenkul ile ilgili konular gündeminize girebilir. Bugün kiralama veya yer değiştirmek için pek de uygun bir zaman olmayabilir.
Başak
Bugün sağlığınıza ve arkadaş, kardeşlerle olan ilişkinizi normal bir biçimde düzenlemeye geçirmeye bakın. Gerginlikten kaçının derim.
Terazi
Maddi anlamda dikkatli olmanız gereken bir gün, para konusunda canınızın sıkılma potansiyeli hayli fazla. O nedenle ani kararlar vermemeye çalışın.
Akrep
Kendinizi bugün ilişkiler konusunda şanslı hissederken diğer yandan “tamam mı devam mı?” derken de bulabilirsiniz. Sakin olun derim.
Yay
Evet, hafta başı ve sizi kendinizi şimdiden yorgun hissedebilirsiniz. Bugün yapmanız gerekenleri düzenli bir biçimde yaptıktan sonra dinlenin.
Oğlak
Sosyal medyada veya kalabalık guruplar içinde kendinizi bugün bulabilirsiniz. Para konusunda aktif olmanızda fayda var.
Kova
Bugün gayet güzel bir çalışma programı oluşturup kendinizi sağlam bir konsantrasyon içinde bulursanız günün kazananı sizsiniz.
Balık
Diğer günlerden daha iyi bir geçirebilirsiniz. Ve fakat iş ve sağlıkta ufak tefek zorlanmalar sizi biraz etkileyecek gibi duruyor. Daha dikkatli olun.