Astrolog Murat İpek'ten 21 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Ay Koç burcunda ilerliyor. Hararet yüksek, uyaranlara her zamankinden daha yoğun tepkiler vermeniz mümkün. Koç\nFındık kabuğunu doldurmayan meseleler büyüyebilir, ani çıkışlarda bulunabilirsiniz. Enerjinizi kontrollü şekilde spor faaliyetlerine yönlendirmeyi deneyebilirsiniz. Boğa\nKendi içinizde öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Olanı, olduğu gibi kabul etmeyi öğreneceğiniz durumlar gelişebilir. İkizler\nÇevrenizi genişletecek ve bir ağ oluşturmanıza yardımcı olacak gruplarda yer alabilirsiniz. Yengeç\nZirve için mücadele edebilecek güce sahipsiniz. Enerji ve niyetleriniz başarıdan yana çalışıyor olabilir. Aslan\nYurtdışına yerleşmek, eğitim almak ve akademik kariyerde bulunmak gibi süreç isteyen işlere girişebilirsiniz. Başak\nYatırımlar ve ortaklı kazançlarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için uğraşabilirsiniz. Kazançlarınızı katlayabileceğiniz fırsatlar söz konusu. Terazi\nİkili ilişkilerde denge ve uyum sağlamaya çalışırken dengesi bozulan taraf siz olabilirsiniz. Bazen dengesizlik de dengeyi kurmaya aracı olur. Akrep\nİş hayatında rekabet ve çekişmeler yaşanabilir. Donanımlı alt yapınız ile üstesinden gelmeniz olası. Yay\nEğlenmek ve hayatın tadını çıkarmak için çeşitli faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Mücadeleniz iyilik ve güzellikten yana. Oğlak\nDetayların ihmali daha büyük sorunlara yol açabilir. Anlayışlı ve hoşgörülü olmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kova\nSevdikleriniz için gözü pek tavırlar sergileyebilir, savunmacı bir ruh halinde olabilirsiniz. Balık\nİstediğiniz duygusal güveni elde etmeye yoğunlaşabilirsiniz. Kendiniz için savaşmanız olası.