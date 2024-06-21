Günlük burç yorumları (21 Haziran 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün tam olarak yaz mevsimine giriş yapıyoruz. Bu sabah Güneş Yengeç burcunda doğuyor. Önümüzdeki bir aylık sürede daha çok kendi alanlarımıza, insanlarımıza çekileceğimiz bir süreç başlıyor. Sabah saatlerinde aktif olan Ay-Satürn karesi gücümüzü toparlamamız adına biraz kendimizi zorlamamız gerektiğini gösteriyor. Özgürlüğümüzü kısıtlayan, hareketlerimize engel olan durumlar oluşabilir.