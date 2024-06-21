Günlük burç yorumları (21 Haziran 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 21 Haziran 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün tam olarak yaz mevsimine giriş yapıyoruz. Bu sabah Güneş Yengeç burcunda doğuyor. Önümüzdeki bir aylık sürede daha çok kendi alanlarımıza, insanlarımıza çekileceğimiz bir süreç başlıyor. Sabah saatlerinde aktif olan Ay-Satürn karesi gücümüzü toparlamamız adına biraz kendimizi zorlamamız gerektiğini gösteriyor. Özgürlüğümüzü kısıtlayan, hareketlerimize engel olan durumlar oluşabilir.