Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 21 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 21.11.2021 - 09:43

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021) - 1

Eleştirinin dozuna dikkat!

Bugün siz zor beğenirken, birileri de sizi pek zor beğenebilir. Ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekecek.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021) - 2

Koç

Şu anda bir şeye veya birine tam olarak inanmak zor olabilir. Kendinize daha fazla güvenin.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021) - 3

Boğa

Aşırı telafi etmek bazen aşırı şımartmak olabilir, ancak bunu karşınızdakini kontrol ederek anlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021) - 4

İkizler

Duygusal tazelenmeyi hedefleyin, ancak bu süreçte doyduğunuzu, mutlu olduğunuzu anlayın. Yatırım yapın kendinize.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021) - 5

Yengeç

İletişiminizi olumlu tutarak, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz konusunda özellikle dikkatli olun bugün. Çok şey öğrenirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021) - 6

Aslan

Birinin bakış açısı bilgilendirici olsa da vaatlere kapılmamak veya çok fazla içselleştirmemek daha iyidir.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021) - 7

Başak

Bugün karakterinizin gücü parlıyor. Çevrenizdekilere zorla bir şey yaptırmadığınız sürece gayet iyi bir gün.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021) - 8

Terazi

Kendinize çekilme veya normal bir mola verme ihtiyacını hissedebilirsiniz. Dinlenin ve uzaklaşın biraz olaylardan.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021) - 9

Akrep

En iyi sonuçlar için bakış açınızı korumayı hedefleyin. Ve bakış açınız mutluluğunuza yaracak bir yerden olmalı.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021) - 10

Yay

Bugün mutluluk hedefine biraz zaman ve enerji harcayabilirsiniz. Tatlı bencil olmayı öğrenin.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Bugün geleceğinizden borç almamaya dikkat edin, sadece parayla ilgili değil, zaman ve enerjiyle de!

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021) - 12

Kova

Kendinizi aşırı şımartmadan eğlenmenin yollarını arayın. Ve bugünü sizin için zor olsa da dengeli geçirin derim.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021) - 13

Balık

Bugün özel bir kişiden önemli sözler duyabilirsiniz. Grup çalışmasına katkıda bulunmaktan da keyif alabilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER