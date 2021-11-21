Günlük burç yorumları (21 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 21.11.2021 - 09:43
Eleştirinin dozuna dikkat!
Bugün siz zor beğenirken, birileri de sizi pek zor beğenebilir. Ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekecek.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Şu anda bir şeye veya birine tam olarak inanmak zor olabilir. Kendinize daha fazla güvenin.
Boğa
Aşırı telafi etmek bazen aşırı şımartmak olabilir, ancak bunu karşınızdakini kontrol ederek anlayabilirsiniz.
İkizler
Duygusal tazelenmeyi hedefleyin, ancak bu süreçte doyduğunuzu, mutlu olduğunuzu anlayın. Yatırım yapın kendinize.
Yengeç
İletişiminizi olumlu tutarak, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz konusunda özellikle dikkatli olun bugün. Çok şey öğrenirsiniz.
Aslan
Birinin bakış açısı bilgilendirici olsa da vaatlere kapılmamak veya çok fazla içselleştirmemek daha iyidir.
Başak
Bugün karakterinizin gücü parlıyor. Çevrenizdekilere zorla bir şey yaptırmadığınız sürece gayet iyi bir gün.
Terazi
Kendinize çekilme veya normal bir mola verme ihtiyacını hissedebilirsiniz. Dinlenin ve uzaklaşın biraz olaylardan.
Akrep
En iyi sonuçlar için bakış açınızı korumayı hedefleyin. Ve bakış açınız mutluluğunuza yaracak bir yerden olmalı.
Yay
Bugün mutluluk hedefine biraz zaman ve enerji harcayabilirsiniz. Tatlı bencil olmayı öğrenin.
Oğlak
Bugün geleceğinizden borç almamaya dikkat edin, sadece parayla ilgili değil, zaman ve enerjiyle de!
Kova
Kendinizi aşırı şımartmadan eğlenmenin yollarını arayın. Ve bugünü sizin için zor olsa da dengeli geçirin derim.
Balık
Bugün özel bir kişiden önemli sözler duyabilirsiniz. Grup çalışmasına katkıda bulunmaktan da keyif alabilirsiniz.