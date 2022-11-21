Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022)

Ay, öğleden sonra boşlukta. Fikir ve girişimlerin askıda kalması belirsizliğe sebep olabilir, karar almamakta fayda var.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
İkili ilişkilerde girişkenlik göstermeye istekli olabilir, yeni birlikteliklerinizi geliştirebilirsiniz. Abartılı vaatlerden kaçının derim.
BOĞA
İş yerinde uzlaşma sağlamanız gereken durumlar oluşabilir. Diğerleriyle birlikte kendi çıkarlarınızı da gözetmenizde fayda var.
İKİZLER
Romantik ilişkiler başta olmak üzere yakın ilişkilerinizde anlaşılmak için kendinizi basitleştirmeyin derim. Denge, günün anahtar sözcüğü.
YENGEÇ
Aile ve ev ilişkilerinde doğru tavrı ortaya koymakta başarılı olabilirsiniz, mevcut huzuru korumak için disipline etmeniz gereken durumlar olabilir.
ASLAN
İstek ve hedeflerinize yakın çevrenizden destek bulabilir, yeni girişim veya eğitimlerinizi duyuracağınız ortamlarda yer alabilirsiniz.
BAŞAK
Kendi değeriniz üzerinde söz sahibi olmak, finansal gelirlerinizi artırmak gibi kişisel hedeflerle meşgul olabilirsiniz. Kariyer hayatını olumlu etkileyen adımlar atabilirsiniz.
TERAZİ
Yapmacık hareketlerden ve yapmacık kişilerden uzaklaşarak samimi bulduğunuz insanlarla bir arada bulunabilirsiniz, ilişkiler günün ana teması.
AKREP
Hayır diyemediğiniz konular zihninizi gereğinden fazla meşgul edebilir, arka planda olmaktan keyif alabilirsiniz.
YAY
Sosyal ilişkilerinizi geliştireceğiniz ortamlarda bulunabilir, denge ve ahenk getireceğiniz diyaloglar kurabilirsiniz.
OĞLAK
İş hayatında yükseliş, mental anlamda yoğun aktivite söz konusu olabilir. Kararsızlıklardan arınmak adına inisiyatif alabilirsiniz.
KOVA
Beklediğiniz hukuki süreçlerle ilgili sevindirici haberler alabilirsiniz, mücadele gösterdiğiniz konularda şans sizden yana.
BALIK
Finans ve ekonomi gündeminizde yer alabilir. Gelir/gider, borçlar ve kredi gibi konularda aile desteği gelebilir.