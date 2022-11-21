Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 21 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022) - 1

Ay, öğleden sonra boşlukta. Fikir ve girişimlerin askıda kalması belirsizliğe sebep olabilir, karar almamakta fayda var.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022) - 2

KOÇ

İkili ilişkilerde girişkenlik göstermeye istekli olabilir, yeni birlikteliklerinizi geliştirebilirsiniz. Abartılı vaatlerden kaçının derim.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022) - 3

BOĞA

İş yerinde uzlaşma sağlamanız gereken durumlar oluşabilir. Diğerleriyle birlikte kendi çıkarlarınızı da gözetmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Romantik ilişkiler başta olmak üzere yakın ilişkilerinizde anlaşılmak için kendinizi basitleştirmeyin derim. Denge, günün anahtar sözcüğü.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Aile ve ev ilişkilerinde doğru tavrı ortaya koymakta başarılı olabilirsiniz, mevcut huzuru korumak için disipline etmeniz gereken durumlar olabilir.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022) - 6

ASLAN

İstek ve hedeflerinize yakın çevrenizden destek bulabilir, yeni girişim veya eğitimlerinizi duyuracağınız ortamlarda yer alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Kendi değeriniz üzerinde söz sahibi olmak, finansal gelirlerinizi artırmak gibi kişisel hedeflerle meşgul olabilirsiniz. Kariyer hayatını olumlu etkileyen adımlar atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Yapmacık hareketlerden ve yapmacık kişilerden uzaklaşarak samimi bulduğunuz insanlarla bir arada bulunabilirsiniz, ilişkiler günün ana teması.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022) - 9

AKREP

Hayır diyemediğiniz konular zihninizi gereğinden fazla meşgul edebilir, arka planda olmaktan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022) - 10

YAY

Sosyal ilişkilerinizi geliştireceğiniz ortamlarda bulunabilir, denge ve ahenk getireceğiniz diyaloglar kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

İş hayatında yükseliş, mental anlamda yoğun aktivite söz konusu olabilir. Kararsızlıklardan arınmak adına inisiyatif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022) - 12

KOVA

Beklediğiniz hukuki süreçlerle ilgili sevindirici haberler alabilirsiniz, mücadele gösterdiğiniz konularda şans sizden yana.

Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022) - 13

BALIK

Finans ve ekonomi gündeminizde yer alabilir. Gelir/gider, borçlar ve kredi gibi konularda aile desteği gelebilir.

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