Günlük burç yorumları (21 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 21 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

21.03.2021 - 09:15

Günlük burç yorumları (21 Mart 2021) - 1

Kraliçe karargâha giriyor 

14 Nisan’a kadar seyahat edeceği Koç burcuna giren aşk ve para tanrıçası Venüs bizi bu konularda daha da aktifleştirecek.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (21 Mart 2021) - 2

Koç

Canım koçlarım bugün her türlü iletişimde önünüze gelen gelişmelere doğru cevaplar vermeye çalışın, çünkü önünüzde güzel fırsatlar çıkabilir. Kaçırmayın.

Günlük burç yorumları (21 Mart 2021) - 3

Boğa

Sevgili boğalar bugün eğer imkanınız varsa tatil demeden iş ve kariyer ile güzel görüşmeler planlar yapın. Ama para konusunda bir hareketlilik içine girmeyin derim.

 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2021) - 4

İkizler

“Ben zaten bir işe yaramam, ben neden doğdum ki!” diye kendinizi dövme potansiyeliniz hayli yüksek. Kendinize gelin ve abartmayın durumu. Farkında değilsiniz güzel şeyler oluyor.

 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2021) - 5

Yengeç

Güzel yengeçlerim benim, Kaf dağını kabuğunuz kalında olsa güçlüde olsa nereye kadar yüklenirsiniz. Fedakarlıklarında bir sınırı var. Başkaları iyi olduğunda size faydası ne?

 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2021) - 6

Aslan

Bugün sosyal mecralarda dolanıp kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün değil. O nedenle olabildiğince sağa, sola elleşmeyin. Ama aile konularında güzel zamanlar yaşayabilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2021) - 7

Başak

Sosyal medyada bugün o yana, bu yana sataşmayın. Manasız durumlar içine girip başınıza iş açmayın derim. Bu günler bu tip davranışlar için uygun değil.

 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2021) - 8

Terazi

Kariyer konusunda enteresan gelişmeler söz konusu olabilir. Ayrıca  ortaklıkla ilgili konulara önem verin bugün ve özen gösterin konuşmalarınıza

Günlük burç yorumları (21 Mart 2021) - 9

Akrep

Bugün alakanız varsa eğer akademik alanda, yüksek okullarla ilgili konularda artık elinizden geleni ortaya koyun ve bitirilmesi gereken işlerinizi bitirin derim.

Günlük burç yorumları (21 Mart 2021) - 10

Yay

Bugün ikili ilişkilerde özellikle aile ilgili konularda kırıcı sözler işitme potansiyeliniz var daha dikkatli ve temkinli olun. Var olan tartışmanın içine çekilmeyin.

 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2021) - 11

Oğlak

İş arkadaşlarınız, dostlarınız bugün sizinle diyaloglarında sertleşebilirler manasızca can sıkabilirler dikkat etmenizde fayda var. Olur olmadık parlamayın.

Günlük burç yorumları (21 Mart 2021) - 12

Kova

Sevgili kovalar gözümüz yok şükür. Bugün aşk konusunda hoş güzel gelişmeler neden olmasın? Olacak gibide görünmekte zaten. Ama para için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.

Günlük burç yorumları (21 Mart 2021) - 13

Balık

Canım balıklarım, bugün biraz nostaljiden zarar gelmez. Eskiye geçmişe gide, gele bugün kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Çok da takılmayın zamanında olanlara.

 

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