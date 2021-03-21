Günlük burç yorumları (21 Mart 2021)

21.03.2021 - 09:15
Kraliçe karargâha giriyor
14 Nisan’a kadar seyahat edeceği Koç burcuna giren aşk ve para tanrıçası Venüs bizi bu konularda daha da aktifleştirecek.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Canım koçlarım bugün her türlü iletişimde önünüze gelen gelişmelere doğru cevaplar vermeye çalışın, çünkü önünüzde güzel fırsatlar çıkabilir. Kaçırmayın.
Boğa
Sevgili boğalar bugün eğer imkanınız varsa tatil demeden iş ve kariyer ile güzel görüşmeler planlar yapın. Ama para konusunda bir hareketlilik içine girmeyin derim.
İkizler
“Ben zaten bir işe yaramam, ben neden doğdum ki!” diye kendinizi dövme potansiyeliniz hayli yüksek. Kendinize gelin ve abartmayın durumu. Farkında değilsiniz güzel şeyler oluyor.
Yengeç
Güzel yengeçlerim benim, Kaf dağını kabuğunuz kalında olsa güçlüde olsa nereye kadar yüklenirsiniz. Fedakarlıklarında bir sınırı var. Başkaları iyi olduğunda size faydası ne?
Aslan
Bugün sosyal mecralarda dolanıp kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün değil. O nedenle olabildiğince sağa, sola elleşmeyin. Ama aile konularında güzel zamanlar yaşayabilirsiniz.
Başak
Sosyal medyada bugün o yana, bu yana sataşmayın. Manasız durumlar içine girip başınıza iş açmayın derim. Bu günler bu tip davranışlar için uygun değil.
Terazi
Kariyer konusunda enteresan gelişmeler söz konusu olabilir. Ayrıca ortaklıkla ilgili konulara önem verin bugün ve özen gösterin konuşmalarınıza
Akrep
Bugün alakanız varsa eğer akademik alanda, yüksek okullarla ilgili konularda artık elinizden geleni ortaya koyun ve bitirilmesi gereken işlerinizi bitirin derim.
Yay
Bugün ikili ilişkilerde özellikle aile ilgili konularda kırıcı sözler işitme potansiyeliniz var daha dikkatli ve temkinli olun. Var olan tartışmanın içine çekilmeyin.
Oğlak
İş arkadaşlarınız, dostlarınız bugün sizinle diyaloglarında sertleşebilirler manasızca can sıkabilirler dikkat etmenizde fayda var. Olur olmadık parlamayın.
Kova
Sevgili kovalar gözümüz yok şükür. Bugün aşk konusunda hoş güzel gelişmeler neden olmasın? Olacak gibide görünmekte zaten. Ama para için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
Balık
Canım balıklarım, bugün biraz nostaljiden zarar gelmez. Eskiye geçmişe gide, gele bugün kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Çok da takılmayın zamanında olanlara.