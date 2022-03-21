Astrolog Murat İpek'ten 21 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Ay Akrep burcunda ilerliyor. Sezgileriniz güçlü, mistik konulara ilgili olabilirsiniz.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) Koç\nGelir gider dengesinde kafanızı kurcalayan noktalar olabilir. Aşırıya kaçan harcamalarınız olabilir. Boğa\nEşinize karşı şüpheci tavır sergileyebilirsiniz. Şüphe ve endişelerin size ve ilişkinize zarar vermesini engellemek için açık olmaya çalışın. İkizler\nGünlük rutinlerinizde aksaklıklar yaşayabilirsiniz, olağan etkenlere fazla takılmamakta yarar var. Yengeç\nKendinizi yaptığınız her şeyden daha fazla keyif alırken bulabilirsiniz. Hobilerinizle uzun uzadıya meşgul olmak isteyebilirsiniz. Aslan\nEv ve aile yaşantınızda duygu durumunuzu etkileyecek deneyimler yaşayabilirsiniz. Aile bağlarınız üzerine sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Başak\nHakkınızda konuşulanlar kulağınıza gelebilir, her duyduğunuza inanmayın derim. Terazi\nKendi değerinizi kısıtlamış olabilirsiniz, bundan dolayı sıkışmış hissedebilirsiniz. Edineceğiniz yeni deneyimlere kucak açmak yardımcı olabilir. Akrep\nOldukça duygusal ve gelgitli hissedebilirsiniz. Sizi anlayan insanlarla konuşmak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Yay\nElinizde adeta bir büyüteç ile kendinizi didik didik edebilirsiniz. Ruhsal sorgulamanız sona erince bunun gerekliliğini de sorgulamayı unutmayın. Oğlak\nKişisel hedeflerinizi derinleştirmeyi düşünebilirsiniz. Bunun için yeni eğitimler ve arayışlar içinde olabilirsiniz. Kova\nBulunduğunuz topluluktaki yeriniz sağlamlaşabilir, saygınızı arttıracak etkinliklerde rol alabilirsiniz. Balık\nYeni edineceğiniz her bir bilgi ufkunuzu açıyor, evrende kapladığınız yerin arttığını hissediyor olabilirsiniz.