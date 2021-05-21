Günlük burç yorumları - 21 Mayıs 2021

21.05.2021 - 00:23
Özgüven patlaması yaşanabilir
Şanslıymışız gibi kendimizi algılayıp olur olmadık limitleri zorlayan durumlara düşebiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar, bugün sizin için oldukça koşturmalı geçebilir, özellikle çalışma ortamınız, işiniz ve finansal konular oldukça merkezinizde olacak. Ani harcamalara dikkat edin derim.
Boğa
Herkese iş güç para derken, Sevgili Boğaların gündeminde aşk var. Sizler için oldukça keyifli bir gün, aşk kapınızı ısrarla çalacağa benziyor, üşenmeyin de kalkın kapıyı açın.
İkizler
Sevgili ikizler bugün, belki uzun zamandır ilgilenmediğiniz ‘kendinizin’ farkına varabilirsiniz, ancak ailevi konularda bugün iletişiminize dikkat edin derim tatsızlık çıkmasın.
Yengeç
Canım Yengeçler, içten içe küslükleri büyütüp alınganlık yapmak için uygun bir gün değil, biliyoruz sevmek sahiplenmek sizin için çok önemli, ama herkes aynı değil, bence bu konuda anlaşalım.
Aslan
Sevgili Aslanlar, bugün gündeminizde, kazanç, para ve finansal konular var aman diyeyim bir adım atacaksanız çok kez düşünün. Dikkatli olmakta fayda var.
Başak
Sevgili Başaklar, bugün özellikle çalışma ortamınızdaki kişilerle iletişiminizi iyi yönetmenizi tavsiye ederim, ani öfkelenmeler ve parlamalar söz konusu olabilir. Sinirlerinize hâkim olun.
Terazi
Canım Teraziler, bugün kendinizle baş başa kalmak ve dış dünyaya kendinizi kapamak isteyebilirsiniz, elbette kendinizi iyi hissedeceğiniz şekilde gününüzü geçirin ama sevgilinizle vakit geçirmek size iyi gelecektir.
Akrep
Bitse de gitsek günlerinden birini yaşıyor olabilirsiniz, özellikle yakın çevreniz bugün peşinizi pek bırakmayacak gibi gözüküyor, bunun yanı sıra aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir.
Yay
Sevgili Yaylar, iş, çalışma koşulları ve kariyer konularının yoğun bir şekilde yer tutacağı bir gün sizi bekliyor. Güzel gelişmeler yaşanabileceği gibi, bire bir çalıştığınız kişilerle iletişiminize dikkat etmekte fayda var.
Oğlak
Sevgili oğlaklar, bugün içsel meseleleriniz gündeminizde olabilir, ancak bu hesaplaşmalar için uygun bir gün değil, bunun yerine iş kariyer konularınıza odaklanabilirsiniz. Tam sizlik!
Kova
Bugün özellikle partneriniz, çocuklarınız ile dalaşmamaya özen gösterin, bir takım krizler söz konusu olsa da lütfen sinirlerinize hakim olun ve kafanızı boşaltacak bir şeyler bulun.
Balık
Canım balıklar, bugün kendinizi ikiye hatta üçe bölünmüş gibi hissedebilirsiniz, bir taraftan partneriniz ve işiniz arasında duygularınızı kontrol etmeye çalışırken bir kolunuzdan da aileniz çekiştirebilir.