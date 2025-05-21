Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2025)

Yengeç: Bugün odak noktan iş ve kariyerle ilgili olacak. Yeni bir proje ya da görevde ön plana çıkabilir, başarı için önemli adımlar atabilirsin. Ancak bu başarıyı elde etmek için bazı fedakarlıklar yapman gerekebilir. Bu fedakarlıklar seni zorlayabilir, fakat uzun vadede doğru bir yatırım yapmış olacaksın. Bugün ayrıca sağlık ve kişisel bakım konusunda bir şeyler yapmak isteyebilirsin. İyi bir dinlenme ve ruhsal rahatlama için vakit ayırman, sana güç verecektir. İş hayatında çözülmesi gereken bir sorunu, sabırlı ve sakin bir şekilde ele alman seni doğru sonuca götürecektir.