Günlük burç yorumları (21 Nisan 2021)

ntv.com.tr 21.04.2021 - 01:07
Reklam ve promosyon günü
Bugün yine kendinizi parlatmak için ideal bir gün. Sosyal medyada güzel paylaşımlar yapın derim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Koçların keyfi yerinde bakıyorum da, aşk desen var, kariyer desen var, keyif desen var, e daha ne olsun, aman dikkat edin de nazar değmesin.
Boğa
Sevgili Boğalar bugün ailevi konular ve sosyal çevreniz gündeminizde olabilir, anlaşılan o ki birilerinin sizin desteğinize ihtiyacı var, endişe etmeyin, siz sabırla her şeyin üstesinden nasıl geleceğinizi bilirsiniz.
İkizler
Canım İkizler, bugün yakın çevreniz ve kardeşleriniz ile olan iletişiminize dikkat etmekte fayda var, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir, en iyisi siz hepsini boş verin gidin en iyi bildiğiniz şeyi yapın ve sosyalleşin.
Yengeç
Sevgili Yengeçler, bakıyorum da bugün kalabalıklar içindesiniz, aman diyeyim ağzımızdan çıkana dikkat edelim, yine finansal konularda bir adım atacaksanız iyice araştırıp emin olmadan hareket etmeyin.
Aslan
Sevgili Aslanlar, bugün yine gözler üzerinizde ve güne kendinizi çok iyi hissederek başlayabilirsiniz ve fakat aman diyeyim kariyer konularında özellikle otoriteler ile yapacağınız görüşmelere dikkat.
Başak
Sevgili Başaklar, bugün biraz kabuğunuza çekilmek ve kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz, hatta lütfen yapın, manevi yanınızı güçlendirmek size gerçekten iyi gelecek.
Terazi
Sevgili Teraziler, sosyal çevreniz ile geçireceğiniz keyifli bir gün olabilir, iş hayatınızla ilgili güzel gelişmelere de açık bir gün, ancak sevgilinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin derim.
Akrep
Sevgili Akrepler iş güç, aile meseleleri derken iyiden iyiye kriz çözme konularında uzman oldunuz, hadi biraz görmezsen gelin ve eşinizle, sevgilinizle keyifli vakit geçirmeye bakın.
Yay
Biliyorum sıkıldınız elinizde olsa çantayı toparlayıverip gideceksiniz uzaklara, hadi toparlayın kendinizi de çalışma ortamınızla ilgili konulara bir el atın, siz uzaklara dalarken işler beklemiyor.
Oğlak
Sevgili Oğlaklar, gündeminizde yine çözülmesi gereken konular var, bugün sonuçlanmasını beklediğiniz miras, dava süreçleri ile ilgili konular var ise gelişmeler yaşanabilir.
Kova
Sevgili Kovalar, ailenizin ve partneriniz arasında mekik dokuyacağınız bir gün olabilir, hangisine koşacağım demeyin, zira güç sizde!
Balık
Canım Balıklar, iş ortamınız ve çalışma arkadaşlarınız bugün gündeminizi meşgul edecekler, arkanızdan konuşulan bazı konular önünüze gelebilir, suçu hemen kendinizde arayıp canınızı sıkmayın.