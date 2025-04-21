Günlük burç yorumları (21 Nisan 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Nisan 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün enerjin yüksek olsa da ani kararlar almaktan kaçınmalısın. Çevrendeki insanların fikirlerine kulak vermek sana yeni bir bakış açısı kazandırabilir. İş yerinde ya da özel hayatında bir konuda sabırsız davranabilirsin, ancak acele etmek yerine stratejik düşünmek sana daha fazla kazanç sağlayacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde geçmişten gelen bir konu tekrar gündemine gelebilir. Duygusal tepkiler vermek yerine mantığını kullanmalısın.