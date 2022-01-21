Günlük burç yorumları (21 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 21 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 21.01.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2022) - 1

Güç yarışına açık bir gün.

Dolduruşa gelip yaptıklarınızla olmadık durumlara düşme riskiniz var. Konuşmalara dikkat.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2022) - 2

Koç

Her ne konu olursa olsun, aşırı tepki vermek bugün sizin için iyi değil. Bu yüzden sakin ve aklı başında olmaya gayret edin. Sabrınız sınanabilir.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2022) - 3

Boğa

Bugün uzaktaki gruplardan veya insanlardan alacağınız destek çok sevindirici olabilir. Varsa böyle bir durum siz de bu konuda arayıp sorun onları.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2022) - 4

İkizler

Bugün meslek değiştirsem mi acaba diye düşünürken küçük, ev tabanlı bir iş kurmak fikri size cazip gelebilir ve bunun için çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Bugün yapmanız gerekenleri bitirmeden başka konulara kanalize olmamaya bakın. Dağılma ve işlerin karışması söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2022) - 6

Aslan

Çok fazla iş üstlenmek veya bu konuda aşırıya kaçmak kişisel sorunlara yol açabilir. Bugün tüm seçeneklerinizi iyice gözden geçirin derim.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2022) - 7

Başak

Ortak çabalar sizin için iyi sonuç vermeyecektir bugün. Duyguların sizi yoldan çıkarmasına, manasız kararlarlar vermeye izin vermeyin.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2022) - 8

Terazi

Bugün ileri görüşlü olmalısınız. Ama yine de bazı olumsuz tepkilerle karşılaşmaya hazır olun. Ne yaptığınızı biliyorsanız önünüzde durulması zor olacaktır.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2022) - 9

Akrep

Hoşunuza giden bir hobiyi para kazanma aracına dönüştürmenin bir yolunu bugün deneyip bulabilirsiniz. Milletin bu konuda sizi aşağı çekmesine izin vermeyin.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2022) - 10

Yay

Kârlı, eğlenceli olabilecek ve becerilerinizi sonuna kadar kullanacak bir şey bulmak için yaratıcı yanınızı kullanın. Ve bu birlikte yapılacak bir şeyse deneyin!

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Endişelerinizi deneyimli bir kişiyle tartışırsanız, kendinizde takip etmeye çalıştığınız bir şey hakkında çok daha geniş bir görüşe sahip olacaksınız.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2022) - 12

Kova

Ne yapmak istediğinize ve nasıl yapmak istediğinize karar veren siz olmalısınız. Duruma girişiniz etkili ama gelişim aşamasında daha çok çaba sarf edin.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2022) - 13

Balık

Yardım teklif etmek asil bir davranış gibi görünebilir ama pişman olacağın ya da ilişkini bozacak o nazik çizgiyi kesinlikle aşma derim.

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