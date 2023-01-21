Günlük burç yorumları (21 Ocak 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 21 Ocak 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2023) - 1

Ay saat 18:52 ile 21:28 arasında boşlukta. Ve Kova burcunda yaşanacak olan yeniay sizi düzen konusunda yenilenmeye davet edecek.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2023) - 2

KOÇ

Senin kadar gezmekten zevk alacak birini yanına alırsan bugün harika zaman geçirebilirsin. Kendine bol bol zaman ayır derim.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2023) - 3

BOĞA

Kendini daha çok doğa içinde görmek isteyebilirsin. Bunu yapmaman için hiçbir neden yok. Gönlünü hoş edecek her şeyi yapmalısın.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2023) - 4

İKİZLER

Arkadaşlarla bir arada olmak isteyebilirsin ve çok doğal olarak bugüne sarkmış işlerin varsa seni durdurabilir. Önceliği işine ver derim.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2023) - 5

YENGEÇ

İş arkadaşlarınızın sizin arkanızdan dedikodu yaptığını düşünüyorsanız. Sakin olun ve çevrenizdekilerin bol bol konuşmalarına müsaade edin.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2023) - 6

ASLAN

Bazı oluşumlarda isminiz geçiyor olabilir ve bir teklif alarak iş konusunda yeni bir atılım içine girmeniz olası. Olanları iyi takip edin.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2023) - 7

BAŞAK

Çocuklarla ilgili bir sıkıntınız varsa bugün inatlaşmak yerine onların istekleri doğrultusunda hareket ediyormuş gibi görünün ve istediğinizi yaptırın.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2023) - 8

TERAZİ

Kendinizi bir kısır döngüde sürekli dönüyormuş gibi hissedebilirsiniz bugün. O nedenle öncelikle yakın çevrenizden biriyle dertleşmeniz iyi gelebilir.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2023) - 9

AKREP

Bugün alışveriş yapmak için harika bir gün gibi görünebilir ama siz siz olun yine de kredi kartınızı sağa sola savurmayın derim. Paraya dikkat!

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2023) - 10

YAY

Bazı pazarlıklar içinde kendinizi bulup iş konusunda kafanız karışabilir. Bugün sadece geleceğinizi düşünün ve öyle kararlar verin.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2023) - 11

OĞLAK

Eşiniz veya sevgiliniz sizinle daha çok zaman geçirmek istiyor olabilir. Bu konuda elinizden geleni sonuna kadar yapın derim. Sonra canınız sıkılabilir.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2023) - 12

KOVA

Bugün seyahat edemiyorsanız, özellikle güzelliği takdir edebileceğiniz yerlerde farklı bir şey yapın. Bu size iyi gelecektir.

Günlük burç yorumları (21 Ocak 2023) - 13

BALIK

Bir mirası nasıl paylaşacağınızı tartışmak için iyi bir gün olmayabilir.  Ayrıca kredi, ipotek veya finansal destek istemek için acele etmeyin.

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