Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 00:11
Ay’ın Terazi burcundaki seyriyle başlayan haftada her zamankinden daha uyumlu ve ılımlı tavırlar sergilemek mümkün. Romantizm ile sempatik duyguların birleşimi, sevgiyi hissetmenizi sağlayabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İkili ilişkilerde denge ve ahenk meltemleri esiyor. Patronlarınız tarafından hak ettiğiniz takdiri görebilir, çabalarınızdan olumlu sonuçlar alabilirsiniz.
Boğa
Kişisel veya iş ortaklıklarında desteklenebilirsiniz. Sükûneti sürdürmeye çalışmakta yarar var.
İkizler
Kreatif çalışmalar ile öne çıkmak, mesleki saygının artışı söz konusu olabilir. Kendiniz için yararlı yatırımlarda bulunabilirsiniz.
Yengeç
Yaşam alanınızda değişikliklere gidebilir, iç dünyanızın derinliklerine inmek isteyebilirsiniz. Ebeveynleriniz ve hayatınızdaki kadın figürlerinden duygusal destek görebilirsiniz.
Aslan
Gündeminizde eşinizin veya başkalarının finansal kaynakları olabilir. Finansal giriş çıkışlarda hız artışı yaşanabilir. Duygusallıktan kaynaklanan inzivaya çekilme arzusu duyabilirsiniz.
Başak
Maddi güvenlik sağlama arzusuyla kazanç kaynaklı girişimlerde bulunmak için iyi düşünmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizdeki kadınlardan destek görebilirsiniz.
Terazi
Duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarınızı giderme isteğiniz artabilir. Objektif yaklaşımda zorlanabilir ama empati girişimlerinde bulunabilirsiniz, ailenize karşı olumlu tavır sergilemekte yarar var.
Akrep
Mantığınızın arka planda kaldığını ve sezgilerinizin öne çıktığını hissedebilirsiniz. Yoğun içsel muhakemeler yaparken odak noktasında sizin var olduğunu düşünerek hareket edebilirsiniz.
Yay
İdeallerinizi somutlaştırmak adına adımlar atabilirsiniz. Toplum ya da bulunduğunuz toplulukta bu konularda desteklenebilirsiniz. Arkadaş toplantılarına katılmak iyi hissetmenizi sağlayabilir.
Oğlak
Kariyer ve mesleki konularda duygusal çalkantılar, duygusal yaklaşımlar söz konusu olabilir. Büyükleriniz ile yakınlık kurma isteği hissedebilirsiniz.
Kova
Kazanç ve başarı için kurulan planlar gerçekleştirilebilir. Elde ettikleriniz soyut ve somut olarak tatminkârlık sağlayabilir.
Balık
Geri planda kalan duygusal meseleler ile meşgul olabilirsiniz. Benliğinizin kendini göstermesine müsaade etmekten yana şanslısınız.