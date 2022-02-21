Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022)

Ay’ın Terazi burcundaki seyriyle başlayan haftada her zamankinden daha uyumlu ve ılımlı tavırlar sergilemek mümkün. Romantizm ile sempatik duyguların birleşimi, sevgiyi hissetmenizi sağlayabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)