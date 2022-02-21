Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 21 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 00:11

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022) - 1

Ay’ın Terazi burcundaki seyriyle başlayan haftada her zamankinden daha uyumlu ve ılımlı tavırlar sergilemek mümkün. Romantizm ile sempatik duyguların birleşimi, sevgiyi hissetmenizi sağlayabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022) - 2

Koç

İkili ilişkilerde denge ve ahenk meltemleri esiyor. Patronlarınız tarafından hak ettiğiniz takdiri görebilir, çabalarınızdan olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022) - 3

Boğa

Kişisel veya iş ortaklıklarında desteklenebilirsiniz. Sükûneti sürdürmeye çalışmakta yarar var.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022) - 4

İkizler

Kreatif çalışmalar ile öne çıkmak, mesleki saygının artışı söz konusu olabilir. Kendiniz için yararlı yatırımlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Yaşam alanınızda değişikliklere gidebilir, iç dünyanızın derinliklerine inmek isteyebilirsiniz. Ebeveynleriniz ve hayatınızdaki kadın figürlerinden duygusal destek görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022) - 6

Aslan

Gündeminizde eşinizin veya başkalarının finansal kaynakları olabilir. Finansal giriş çıkışlarda hız artışı yaşanabilir. Duygusallıktan kaynaklanan inzivaya çekilme arzusu duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022) - 7

Başak

Maddi güvenlik sağlama arzusuyla kazanç kaynaklı girişimlerde bulunmak için iyi düşünmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizdeki kadınlardan destek görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022) - 8

Terazi

Duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarınızı giderme isteğiniz artabilir. Objektif yaklaşımda zorlanabilir ama empati girişimlerinde bulunabilirsiniz, ailenize karşı olumlu tavır sergilemekte yarar var.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022) - 9

Akrep

Mantığınızın arka planda kaldığını ve sezgilerinizin öne çıktığını hissedebilirsiniz. Yoğun içsel muhakemeler yaparken odak noktasında sizin var olduğunu düşünerek hareket edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022) - 10

Yay

İdeallerinizi somutlaştırmak adına adımlar atabilirsiniz. Toplum ya da bulunduğunuz toplulukta bu konularda desteklenebilirsiniz. Arkadaş toplantılarına katılmak iyi hissetmenizi sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Kariyer ve mesleki konularda duygusal çalkantılar, duygusal yaklaşımlar söz konusu olabilir. Büyükleriniz ile yakınlık kurma isteği hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022) - 12

Kova

Kazanç ve başarı için kurulan planlar gerçekleştirilebilir. Elde ettikleriniz soyut ve somut olarak tatminkârlık sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2022) - 13

Balık

Geri planda kalan duygusal meseleler ile meşgul olabilirsiniz. Benliğinizin kendini göstermesine müsaade etmekten yana şanslısınız.

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