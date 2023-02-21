Günlük burç yorumları (21 Şubat 2023)

Ay, balık burcunda hareketine devam ediyor. Bugün kafanızı toplayıp, aslında ruhunuzu dinlendirmek için ideal bir gün. Koşturmaktan zaman bulursanız tabi
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Bugün sizi sıkıcı hissettirebilecek ve sağlık sorunlarına yol açabilecek bazı durumlar olabilir. O nedenle dikkatli olun. Hızlı araba kullanmayın.
BOĞA
Eşiniz veya sevgilinizle bugün uğraşırken sabırlı olmanızı tavsiye edeceğim. Kendinizi yok yere sıkıntılara sokmayın bugün.
İKİZLER
Bugün güzel bir gün geçirdiğiniz için şanslısınız bugünü kullanmanızı tavsiye ederim. Bir yerlerde kaybolan paranın şimdi bulunması olasıdır.
YENGEÇ
Bugün sizin duygusal sıkıntılarınızın hızla çözülmesi gerekiyor. Eski kırgınlıklardan vazgeçerek aile içi çatışmalar azaltılabilirsiniz.
ASLAN
Hayatınızda kabul edilmeyi bekleyenlerin bugün önünüze bir bir düşmesi pek bir muhtemel. İnsanı anlamanın, seçmenin zorluğunu göreceksiniz.
BAŞAK
Bugün kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz ve işler kontrol altında gibi duruyor olabilir. Konuşmalarınız işte işinize yarayabilir.
TERAZİ
Sağlığınız söz konusu olduğunda sabırlı ve disiplinli olun. Bugün kritik görevlerde acele etmeyin. İşinizi bugün boş vermeyin çalışın.
AKREP
Parayla uğraşırken açık ve dikkatli olun. Görevinize daha fazla konsantre olmanız gerekiyor. Bugün görevinizi dürüstçe yürütebilirsiniz.
YAY
Gittiğiniz her yerde parlayarak, göz dolduran iyi performans gösterebilirsiniz bugün. İtibar yükselecek. İş etkinliğiniz de artacak gibi.
OĞLAK
Bugün çocuklarınızın okul çalışmaları ve gelecek dersleri için planlar yapmakla meşgul olabilirsiniz. Kardeşinizin paylaşacak harika haberleri olabilir.
KOVA
Mevcut konumunuzda ilerlemek için kendinizi modernleştirmeyi ve ileri eğitim planları yapmayı düşünebilirsiniz. Bekarlar ideal partnerleriyle tanışabilir.
BALIK
Şu anda gerçeklikten kaçıyor, sorumluluklarınızı kabul edemiyor olabilirsiniz. Yorgun olduğunuzu düşünüyorsanız biraz dinlenmelisiniz.