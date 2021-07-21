Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 21 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

21.07.2021 - 09:44

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021 - 1
Bugün ne kadar sevilsek de yetmeyecek

Lüks ve pahalı, manalı- manasız alışverişlere düşme riski hayli fazla. Bugün kredi kartınızı uzak tutun kendinizden.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021 - 2

Koç

Özellikle uzakta bulunan kişilerle kontak kurmanız gerekiyorsa iletişimde sorun yaşamanız olası. O nedenle kısa ve öz bir şekilde anlatın derdinizi.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Aile içinde maddi konularda halledilmesi gereken mevzular varsa bunun üstüne gidebilirsiniz. Elbette yanlış anlaşılma potansiyelini unutmayın.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Bugün sizin için özellikle devlet daireleri ile ilgili konularda güzel haberler alabileceğinizi söylemem mümkün. Bu konuda girişimde bulunun.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Çalışma koşullarınızla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. özellikle iş arkadaşlarınızla olumlu yönde ilişkinizi tazelemek için hoş bir gün.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Bugün yıpranmış olan maddi, manevi ilişkilerinizi tazelemek için güzel olanaklar kapınızda açılabilir. Kendinizi daha olumlu tutun.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021 - 7

Başak

Bugün arsa, tabu, kiralık ev gibi koşturmalar, karar vermeniz için pek de olumlu durmuyor. O nedenle bu konuda sağlam durmaya bakın.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Bugün arkadaş ve eş, dost çevresinden hoş bir ilişki kokusu alabilirsiniz. Çevrenize daha gülümseyerek bakarsanız, güzellikler sizinle.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Önünüze bir anlaşma, sözleşme veya bu konuyla ilgili bazı gelişmeler gelebilir. Dikkatli olduğunuz sürece sorun yaşamazsınız.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021 - 10

Yay

Yeni iş planları yapmak için çok da aceleci olmayın. Bugün heyecana kapılıp yanlış adımlar atma riskinizde mevcut. Ama olumluda olabilir.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Bugün kariyer konusunda arkadaşlarınızdan fikirler alabilir, bu konuyla ilgili olarak olumlu bir gelişme içine kendinizi sokabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021 - 12

Kova

Kendinizi bugün yormamaya dikkat edin. Sağlık konusunda kas ve kaslara bağlı rahatsızlıklar konusunda, özellikle incinmelere dikkat derim!

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021 - 13

Balık

Bugün maddi konularda çözüme yönelik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili olarak kapıları zorlamaya devam edin.

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