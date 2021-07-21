Günlük burç yorumları - 21 Temmuz 2021

21.07.2021 - 09:44
Koç
Özellikle uzakta bulunan kişilerle kontak kurmanız gerekiyorsa iletişimde sorun yaşamanız olası. O nedenle kısa ve öz bir şekilde anlatın derdinizi.
Boğa
Aile içinde maddi konularda halledilmesi gereken mevzular varsa bunun üstüne gidebilirsiniz. Elbette yanlış anlaşılma potansiyelini unutmayın.
İkizler
Bugün sizin için özellikle devlet daireleri ile ilgili konularda güzel haberler alabileceğinizi söylemem mümkün. Bu konuda girişimde bulunun.
Yengeç
Çalışma koşullarınızla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. özellikle iş arkadaşlarınızla olumlu yönde ilişkinizi tazelemek için hoş bir gün.
Aslan
Bugün yıpranmış olan maddi, manevi ilişkilerinizi tazelemek için güzel olanaklar kapınızda açılabilir. Kendinizi daha olumlu tutun.
Başak
Bugün arsa, tabu, kiralık ev gibi koşturmalar, karar vermeniz için pek de olumlu durmuyor. O nedenle bu konuda sağlam durmaya bakın.
Terazi
Bugün arkadaş ve eş, dost çevresinden hoş bir ilişki kokusu alabilirsiniz. Çevrenize daha gülümseyerek bakarsanız, güzellikler sizinle.
Akrep
Önünüze bir anlaşma, sözleşme veya bu konuyla ilgili bazı gelişmeler gelebilir. Dikkatli olduğunuz sürece sorun yaşamazsınız.
Yay
Yeni iş planları yapmak için çok da aceleci olmayın. Bugün heyecana kapılıp yanlış adımlar atma riskinizde mevcut. Ama olumluda olabilir.
Oğlak
Bugün kariyer konusunda arkadaşlarınızdan fikirler alabilir, bu konuyla ilgili olarak olumlu bir gelişme içine kendinizi sokabilirsiniz.
Kova
Kendinizi bugün yormamaya dikkat edin. Sağlık konusunda kas ve kaslara bağlı rahatsızlıklar konusunda, özellikle incinmelere dikkat derim!
Balık
Bugün maddi konularda çözüme yönelik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili olarak kapıları zorlamaya devam edin.