Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Duygularınızı ifade etmek ve anlaşılmak zor olabilir. Duygularınızı, hislerinizi ifade ederken hassasiyetiniz yüksek olabilir. Bu hassasiyet sizi tepkisiz bırakabilir veya insanlar ile olan ilişkilerinizde mesafelerini ayarlamak isteyebilirsiniz. Dolunay etkisi ile hayatınızda sonlandırmak istediğiniz şeyler üzerine düşünüp harekete geçebilirsiniz. Bugün Mars burç değiştirerek İkizler burcuna geçiş yapıyor, 5 Eylül tarihine kadar enerjimizi iletişime, seyahatlere, yeni bilgilere daha fazla yoğunlaştıracağız.