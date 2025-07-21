Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Temmuz 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Yeni haftaya hızlı ve tempolu bir giriş yapıyorsun. Güne planlı başladığın sürece, üst üste gelen işleri kolaylıkla yoluna koyabileceksin. Bugün iletişim trafiğin oldukça yoğun olabilir. İş arkadaşlarınla fikir alışverişi, seni yeni bir projeye yönlendirebilir. Aşk hayatında ise hareket var. Partnerinle daha önce ertelenmiş bir konuyu nihayet gündeme alabilirsiniz. Enerjin yüksek ama sabırsızlık tuzağına dikkat. Acele kararlar yerine, stratejik düşünmek sana avantaj sağlayacak. Yeni bir başlangıç için doğru bir gün olabilir.