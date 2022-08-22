Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 22.08.2022 - 00:07

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022) - 1

Ay, Yengeç burcuna geçti. Kurallı ve disiplinli gayret göstermek gereken konulara odaklanabilirsiniz. 

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022) - 2

KOÇ

Ailenize ve en çok da kendinize karşı daha şefkatli ve anlayışlı olmanız gerekebilir, hataları hoş görebilmek önem arz ediyor.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022) - 3

BOĞA

Sevgi günün lisanı, bunu doğru şekilde kullanarak yakın çevrenizi daha huzurlu bir hale getirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022) - 4

İKİZLER

Gelirlerinize dışardan müdahale gelebilir, kim için ne yaptığınızı gözden geçirmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022) - 5

YENGEÇ

Duygusal anlamda beslenme arzunuz yanlış anlaşılmalara yol açabilir, güvendiğiniz insanlarla bir arada olmak iyi hissettirebilir.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022) - 6

ASLAN

Kendiğinizden şüphe ettiğiniz durumlar olabilir ancak kendi fikriniz mi yoksa başkaları mı empoze ediyor düşünün derim.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022) - 7

BAŞAK

Konuşkanlığınız ve dil alanındaki yetenekleriniz sosyal ortamlarda çabucak kaynaşmanızı sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022) - 8

TERAZİ

Kariyer hayatınızı ilgilendiren kararlar alırken kendi fikirlerinizden ne kadar emin olduğunuz sorgulanabilir, emin olduğunuz yolda ilerlemeniz ise destek görmeye müsait.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022) - 9

AKREP

İnandığınız konularda yalnız hissedebilirsiniz ancak ne kadar kararlı ve sonuç odaklı olduğunuzu göstermek içinn bir fırsat diyebiliriz.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022) - 10

YAY

Finansal anlamda yeterince özgür olmadığınızı düşünebilir, gelir gider dengesini düzenleme yoluna gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022) - 11

OĞLAK

İkili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda başkalarının etkisi altında kalabilirsiniz, duygusal boşluk hissettiğiniz noktalarda yardım istemek o kadar da zor olmamalı.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022) - 12

KOVA

İş hayatında anaç ve şefkatli tavırlar çalışanlarla birlikte güçlü bağlar kurmanızı sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022) - 13

BALIK

Yaratıcılığınızı çeşitli şekilde göstermek için sanata başvurabilir, zihnin karmaşasından bu sayede uzaklaşabilirsiniz.

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