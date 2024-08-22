Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024)

Sevgili astroloji severler uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar, görüşmeyeli gökyüzü bir hayli karıştı haliyle yeryüzü de bundan nasibini alıyor. Ağustos ayı yılın en zorlu gezegen döngülerini barındıran bir kompozisyona sahip, her birinizin hayatında önemli dönüm noktaları yaşanmış-yaşanıyor olabilir. Bugün yine hem ülkemizde yaşanan yangınlar sebebiyle zorlu bir günü geride bırakacağız. Can kayıpları olmaması adına hızlı müdahalenin önemi yüksek ancak kazalar konusunda da oldukça dikkatli olmak gerekli. Telaşlı hareketler bir şeyleri düzeltmeye çabalarken içinden çıkılmaz zorlu sonuçlar doğurabilir. Ülkemizin ciğerleri yanıp tutuşurken, bugün bizlerde nefes almakta güçlük çekebiliriz. İlişkiler konusunda bireysel davranışların, bencilliklerin daha fazla ön plana çıktığını görebilirsiniz. Merkür retrosu aslan burcundaki hareketini sürdürürken Güneş bugün Aslan burcuna veda edecek, egonun son sahnesi diyebiliriz. Bundan sonraki 10 günlük süreçte daha içsel ve birlik bilincinin yükselmesine sebep olacak deneyimler bizi karşılayabilir. Yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini doğa bizlere tekrar hatırlatacak.