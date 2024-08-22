Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 22 Ağustos 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024) - 1

Sevgili astroloji severler uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar, görüşmeyeli gökyüzü bir hayli karıştı haliyle yeryüzü de bundan nasibini alıyor. Ağustos ayı yılın en zorlu gezegen döngülerini barındıran bir kompozisyona sahip, her birinizin hayatında önemli dönüm noktaları yaşanmış-yaşanıyor olabilir. Bugün yine hem ülkemizde yaşanan yangınlar sebebiyle zorlu bir günü geride bırakacağız. Can kayıpları olmaması adına hızlı müdahalenin önemi yüksek ancak kazalar konusunda da oldukça dikkatli olmak gerekli. Telaşlı hareketler bir şeyleri düzeltmeye çabalarken içinden çıkılmaz zorlu sonuçlar doğurabilir. Ülkemizin ciğerleri yanıp tutuşurken, bugün bizlerde nefes almakta güçlük çekebiliriz.  İlişkiler konusunda bireysel davranışların, bencilliklerin daha fazla ön plana çıktığını görebilirsiniz. Merkür retrosu aslan burcundaki hareketini sürdürürken Güneş bugün Aslan burcuna veda edecek, egonun son sahnesi diyebiliriz. Bundan sonraki 10 günlük süreçte daha içsel ve birlik bilincinin yükselmesine sebep olacak deneyimler bizi karşılayabilir. Yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini doğa bizlere tekrar hatırlatacak.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün kendinizle ilgilenmek, bir bilginin peşine düşmek veya seyahat planlama konularına ilgi gösterebilirsiniz. Kardeşleriniz veya yakınlarınızla aranızdaki sorumluluk paylaşımları konusunda gerilimler meydana gelebilir. Üst solunum yolu rahatsızlıkları ve alerjik reaksiyonlara dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün kendi içinize dönmek ve etrafınızda gelişen gerilimli ilişkilerden uzak kalma çabasında olabilirsiniz. Partnerinizle olan ilişkinizde değersiz hissetmenize yol açacak diyaloglar gelişebilir. Evinizdeki tadilat ve bozulan eşyalar konusu günlük yaşamınızı zorlayabilir.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün arkadaşlarınız, sosyal çevrenizdeki insanlara, sosyal yardımlaşma konularına enerjinizi daha fazla harcayabilirsiniz. Ev ve aile içindeki sorumluluklarınız sizi biraz bunaltabilir. Evdeki havalandırma veya soğutma sistemleri ile ilgili arızalar günü sıkıcı hale getirebilir.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün kariyer konusunda attığınız adımlar çok ses getirebilir. Çalışma hayatınızda üretmeye ve ortaya koymaya çalıştığınız işler konusunda tekrar tekrar aynı şeyleri yapmak durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek diyaloglar gelişebilir.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün her şeyi yönetmek, kontrol etmek isterken etrafınızdaki insanlardan ne kadar uzaklaştığınızı fark edebilirsiniz. İnsanlardan uzaklaşmak ve özgürleşme ihtiyacınızı karşılamak adına tek başınıza bir tatile gitme kararı alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün harcamalar konusunda vereceğiniz ani kararlar finansal kayıplar yaşamanıza kazançlarınızdan zarar etmenize sebep olabilir. İşinizle ilgili yatırımlarınızda daha sakin adımlar ile ilerlemeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün partnerinizi dinlemek ve onun ihtiyaçlarını anlamak adına çaba sarf edebilirsiniz. Ortaklıklar, hukuki süreçler konusu gündeminizde olabilir. Bir avukat ile görüşmek ve hayatınızla ilgili bir konuda tavsiye alma ihtiyacı içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün günlük rutinleriniz, çalışma hayatınız ve sağlığınız konusunda yeni kararlar alabilirsiniz. Sizi rahatsız eden fiziksel rahatsızlıklarınız sebebiyle bir doktor kontrolüne gidebilir ve küçük operasyonlar konusunda bir karar almanız gerekebilir. Kariyer hayatınızla ilgili yönetimsel değişiklikler kaderinizde önemli bir değişim ve iyileşmeye sebep olabilir.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili konular önceliğinizde olabilir. Çocuklarınızın finansal ihtiyaçları, eğitim masrafları konusunda eşinizle bir karar sürecinde olabilirsiniz. Seyahatler konusunda eskiden gittiğiniz veya tanıdıklarınızla gideceğiniz bir mekânı ziyaret fikri gelişebilir.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün eviniz ile ilgili sorumluluklarınız, ev ihtiyaçlarınız ve giderleriniz konusunda bir düzenleme yapmak isteyebilirsiniz. Aile içinde bireylerin sağlık haberleri ile güne başlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün kısa yolculuklar, yer değişimleri ve iletişim konusunda yoğunluklar yalayabilirsiniz. Çocuklarınızın eğitim konusu, harcamaları konusunda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ortaklarınız veya partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar meydana gelebilir.

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün finansal konular, kariyer hayatınız ve ortaklarınızla ilgili yapılarda değişken durumlar veya yenilikler meydana gelebilir. Yeni kazanç alanları konusunda çoklu ortaklık fikirleri gündeminize gelebilir. Ortaklarınızın fevri hareketleri veya harcamaları gerilimlere sebep olabilir. Aile büyüklerinin sağlığı ile ilgili konular gündeme taşınabilir.

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