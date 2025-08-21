Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2025)

Başak: Bugün biraz daha içe dönük olabilirsiniz ve bu hiç de kötü bir şey değil. Dinlenmek, kendi sınırlarınızı yeniden belirlemek için çok uygun bir gün. İş yerinde veya sosyal çevrede yaşanan ufak tefek streslerden uzaklaşmak size iyi gelecek. Bugün ruhsal sağlığınıza yatırım yapabilir, meditasyon veya kişisel gelişim konularına yönelebilirsiniz. Ayrıca uzun süredir ihmal ettiğiniz bir sağlık kontrolünü de bugün halledebilirsiniz. Detaylara gösterdiğiniz özen, bugün kariyer veya eğitim alanında size önemli bir fırsat sunabilir. Sabırlı olun; başarı yavaş ama sağlam adımlarla gelir.