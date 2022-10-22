Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022) - 1

Ay, Başak burcundaki hareketine devam ediyor. Ertelenen ve ötelenen işleri halletmek için fırsatlarla karşılaşıp tamamlayabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Sağlığınızı tetikleyen unsurlarla karşılaşabilirsiniz, gündelik rutinlerinizi düzenleyip iyileştirmeniz gereken koşullar olabilir.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Finansal spekülasyonlar cezbedici gelebilir, zeka gerektiren iş ve aktivitelerden keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Aile ve aile büyükleriyle ilgili gündemler oluşabilir. Sevdikleriniz ve sorumluluklarınız arasında bir denge kurmaya çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Eğitim ve seminer gibi başlıklarla ilgilenebilirsiniz. Kişisel gelişiminizi ön plana almayı düşünerek hareket etmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Sabit gelirlerinizi arttırmak için hamleleriniz olabilir. Duygusal güvenliğinizin maddi kaynaklardan geçmesi mümkün.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Karakterinizi yansıtacak uygun ortamlarda bulunabilirsiniz, çevrenizle yakın temasta bulunmaya ihtiyacınız olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Fikirlerinizi paylaşmaktan ziyade kendi içinizde geliştirmeye meyilli olabilirsiniz. Aşırı eleştirel ve detaycı tutum büyük resmi görmenizi zorlaştırabilir.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022) - 9

AKREP

Özveri gerektiren plan ve hedefleriniz olabilir. Takım çalışması gibi ekip işlerinde yer almak için çeşitli ortamlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022) - 10

YAY

İş hayatında pek çok rol üstlenerek yoğun bir çalışma temposunda olabilirsiniz.  Analitik ve mantıklı hamlelerde bulunmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Başta fikirleriniz olmak üzere pek çok alanda temizliğe ihtiyaç duyabilirsiniz, sadeliği ön plana çıkararak huzur arayışında olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022) - 12

KOVA

Mantığın baskın olduğu bir düşünce yapısında olabilirsiniz, iş ile özel hayatın arasındaki ayrımı azaltmaya çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022) - 13

BALIK

Ortaklık ve iş birliklerinde daha sorgulayıcı ve iş bitirici tavra bürünebilirsiniz. Sorumlulukları paylaşmak ve iş bölümü yapmak istediğiniz konulara eğilebilirsiniz.

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