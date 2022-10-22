Günlük burç yorumları (22 Ekim 2022)

Ay, Başak burcundaki hareketine devam ediyor. Ertelenen ve ötelenen işleri halletmek için fırsatlarla karşılaşıp tamamlayabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Sağlığınızı tetikleyen unsurlarla karşılaşabilirsiniz, gündelik rutinlerinizi düzenleyip iyileştirmeniz gereken koşullar olabilir.
BOĞA
Finansal spekülasyonlar cezbedici gelebilir, zeka gerektiren iş ve aktivitelerden keyif alabilirsiniz.
İKİZLER
Aile ve aile büyükleriyle ilgili gündemler oluşabilir. Sevdikleriniz ve sorumluluklarınız arasında bir denge kurmaya çalışabilirsiniz.
YENGEÇ
Eğitim ve seminer gibi başlıklarla ilgilenebilirsiniz. Kişisel gelişiminizi ön plana almayı düşünerek hareket etmeniz mümkün.
ASLAN
Sabit gelirlerinizi arttırmak için hamleleriniz olabilir. Duygusal güvenliğinizin maddi kaynaklardan geçmesi mümkün.
BAŞAK
Karakterinizi yansıtacak uygun ortamlarda bulunabilirsiniz, çevrenizle yakın temasta bulunmaya ihtiyacınız olabilirsiniz.
TERAZİ
Fikirlerinizi paylaşmaktan ziyade kendi içinizde geliştirmeye meyilli olabilirsiniz. Aşırı eleştirel ve detaycı tutum büyük resmi görmenizi zorlaştırabilir.
AKREP
Özveri gerektiren plan ve hedefleriniz olabilir. Takım çalışması gibi ekip işlerinde yer almak için çeşitli ortamlarda bulunabilirsiniz.
YAY
İş hayatında pek çok rol üstlenerek yoğun bir çalışma temposunda olabilirsiniz. Analitik ve mantıklı hamlelerde bulunmanız gerekebilir.
OĞLAK
Başta fikirleriniz olmak üzere pek çok alanda temizliğe ihtiyaç duyabilirsiniz, sadeliği ön plana çıkararak huzur arayışında olmanız mümkün.
KOVA
Mantığın baskın olduğu bir düşünce yapısında olabilirsiniz, iş ile özel hayatın arasındaki ayrımı azaltmaya çalışabilirsiniz.
BALIK
Ortaklık ve iş birliklerinde daha sorgulayıcı ve iş bitirici tavra bürünebilirsiniz. Sorumlulukları paylaşmak ve iş bölümü yapmak istediğiniz konulara eğilebilirsiniz.