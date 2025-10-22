Günlük burç yorumları (22 Ekim 2025)

Yengeç: Bugün içinize kapanmak ve sakin kalmak isteyebilirsiniz. Sessiz bir köşe, huzurlu bir ortam ve düşüncelerinize alan tanımak size iyi gelecek. Geçmişteki bir konu tekrar gündeme gelebilir ve bu sefer onunla yüzleşme cesareti bulabilirsiniz. Duygusal olarak güçlenmek için bazı kabulleri yapmak gerekebilir. İş hayatında, perde arkasında yürüttüğünüz bir işin sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz. Aşk hayatında ise sözlerden çok davranışlara odaklanmak isteyeceksiniz. Bugün küçük detaylar ve hisler size çok şey anlatabilir. Kalbinizin sesini dinleyin ama duygulara kapılıp ani kararlar vermeyin.