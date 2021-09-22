Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 22.09.2021 - 03:07

Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021) - 1

Güneş Terazi Burcunda. Artık sonbahar!

Daha dengeli ve istikrarlı düşünmeye gayret edeceğiz. Tabii ilişkiler önem kazanacak.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021) - 2

Koç

Tartışmaya giripte bugün maddi manevi herhangi bir konuda harap etmeyin. Çünkü değmez! Muhatap olacağınız kişilere dikkat edin.

Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021) - 3

Boğa

Bugün unutkanlık yaşamanız pek mümkün. Unutkanlığınızın bedeli ağır olabilecek işlerden uzak durun.

Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021) - 4

İkizler

Aşk veya duygusal ilişkiler meselelerinde pek vahim bir gün. Oturun evinizde ve telefonunuzu bugün kapatın derim.

Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Vereceğiniz bazı kararlarda kendinizi özellikle iş konusunda kafası karışık bir halde bulabilirsiniz. Deneyimli birilerinden fikir alın.

Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021) - 6

Aslan

Duygularınızla düşüncelerinizin birbirinden ayrıştığı bir zamandan geçiyor olabilirsiniz. Dikkatinizi toparlayın.

Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021) - 7

Başak

Çözüm için ürettiğiniz fikirler ve eylemler her alanda pek de yerine oturmayabilir.  Çok çabalamayın derim.

Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021) - 8

Terazi

İş konusunda ortaklık veya evlilik mevzuları varsa gündeminizde pek öyle aman bu işi halledeyim diyerek konuyu deşmeyin, iyi bir gün değil.

Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021) - 9

Akrep

Sağlık konusunda üst solunum yollarına dikkat etmenizde fayda var. Bana bir şey olmaz demeyin, koruyun kendinizi.

Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021) - 10

Yay

Özel konuşmalarınızı insanların önünde yapmamaya gayret edin, çünkü konuya başkaları da müdahil olup manasız yerlere çekebilir.

Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Yorgun olduğunuzu hissediyorsanız mutlaka dinlenmeye gayret edin.

Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021) - 12

Kova

Önünüze gelen herhangi bir evraka hemen imza atmamaya özen gösterin. Bazı teklifler size fazlasıyla cazip gelebilir.

Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021) - 13

Balık

Kendinizi maddi anlamda çaresiz hissetmeniz için hiçbir neden yok demek isterdim ama sorunlarınızın olduğu da pek ortada. Karamsarlık yapmayın.

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