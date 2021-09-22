Günlük burç yorumları (22 Eylül 2021)

ntv.com.tr 22.09.2021 - 03:07
Güneş Terazi Burcunda. Artık sonbahar!
Daha dengeli ve istikrarlı düşünmeye gayret edeceğiz. Tabii ilişkiler önem kazanacak.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Tartışmaya giripte bugün maddi manevi herhangi bir konuda harap etmeyin. Çünkü değmez! Muhatap olacağınız kişilere dikkat edin.
Boğa
Bugün unutkanlık yaşamanız pek mümkün. Unutkanlığınızın bedeli ağır olabilecek işlerden uzak durun.
İkizler
Aşk veya duygusal ilişkiler meselelerinde pek vahim bir gün. Oturun evinizde ve telefonunuzu bugün kapatın derim.
Yengeç
Vereceğiniz bazı kararlarda kendinizi özellikle iş konusunda kafası karışık bir halde bulabilirsiniz. Deneyimli birilerinden fikir alın.
Aslan
Duygularınızla düşüncelerinizin birbirinden ayrıştığı bir zamandan geçiyor olabilirsiniz. Dikkatinizi toparlayın.
Başak
Çözüm için ürettiğiniz fikirler ve eylemler her alanda pek de yerine oturmayabilir. Çok çabalamayın derim.
Terazi
İş konusunda ortaklık veya evlilik mevzuları varsa gündeminizde pek öyle aman bu işi halledeyim diyerek konuyu deşmeyin, iyi bir gün değil.
Akrep
Sağlık konusunda üst solunum yollarına dikkat etmenizde fayda var. Bana bir şey olmaz demeyin, koruyun kendinizi.
Yay
Özel konuşmalarınızı insanların önünde yapmamaya gayret edin, çünkü konuya başkaları da müdahil olup manasız yerlere çekebilir.
Oğlak
Kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Yorgun olduğunuzu hissediyorsanız mutlaka dinlenmeye gayret edin.
Kova
Önünüze gelen herhangi bir evraka hemen imza atmamaya özen gösterin. Bazı teklifler size fazlasıyla cazip gelebilir.
Balık
Kendinizi maddi anlamda çaresiz hissetmeniz için hiçbir neden yok demek isterdim ama sorunlarınızın olduğu da pek ortada. Karamsarlık yapmayın.