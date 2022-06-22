Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022)

Haberler 22.06.2022 - 00:01
Ay Koç burcundaki hareketine devam ediyor. Sportif faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Trafikteki çatışmalardan uzak durun derim.
Koç
Kendinizi ortaya koyma şekliniz oldukça özgün ve ateşli olabilir. Duygularınız ve hareketlerinizde yoğunluk söz konusu.
Boğa
Sessizce geleceğe yönelik planlar yapıyor olabilirsiniz. Girişimlerinizi duyurmadan ilerlemek güvenli bir alan oluşturmanıza yardım edebilir.
İkizler
Karşı cinsin bilgi ve deneyiminden yararlanacağınız toplantı ve gruplarda bulunabilirsiniz. Sürpriz isimlerle karşılaşmanız olası.
Yengeç
Otoritenin gözüne girebileceğiniz durumlar yaşanabilir, bulunduğunuz pozisyondan daha iyisine geçmenin yolu açılabilir.
Aslan
Öznel yargılar ve basit kararlarla hareket etmenin hafifliğiyle rahatlamanız olası. Bu rahatlığı tembelliğe çevirmemek sizin elinizde.
Başak
Eş veya partnerinizle finansal konular üzerine çatışmaktan uzak durmalısınız. Sorunlar, düşündüğünüz kadar büyük olmayabilir.
Terazi
Gerilim içeren konuşmalarda bulunabilirsiniz. Yeni bir düzen veya ilişki geliştirme fikrini düşünmeniz olası.
Akrep
Kazançlarınızı etkileyen iş değişikliklerinde bulunabilirsiniz. Geçmiş deneyimleriniz daha iyi konumda olmanızı sağlayabilir.
Yay
Sportif faaliyetlerde bulunmaktan keyif alabilirsiniz. Rekabet içeren alanlarda öncü olmanız söz konusu.
Oğlak
Kamusal alanlarda boy göstermek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Maddi manevi güvence arayışınız girişimlerde bulunmanıza yardımcı olabilir.
Kova
Eğitim hayatını etkileyen ani olaylar gelişebilir, çatışma istekliliğini kontrol etmeniz gerekebilir.
Balık
Kendini kanıtlama ihtiyacı hissedebilirsiniz. İyi olduğunuz alanlarda ön plana çıkabilirsiniz.