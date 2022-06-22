Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 22.06.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022) - 1

Ay Koç burcundaki hareketine devam ediyor. Sportif faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Trafikteki çatışmalardan uzak durun derim.

Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022) - 2

Koç

Kendinizi ortaya koyma şekliniz oldukça özgün ve ateşli olabilir. Duygularınız ve hareketlerinizde yoğunluk söz konusu.

Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022) - 3

Boğa

Sessizce geleceğe yönelik planlar yapıyor olabilirsiniz. Girişimlerinizi duyurmadan ilerlemek güvenli bir alan oluşturmanıza yardım edebilir.

Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022) - 4

İkizler

Karşı cinsin bilgi ve deneyiminden yararlanacağınız toplantı ve gruplarda bulunabilirsiniz. Sürpriz isimlerle karşılaşmanız olası.

Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Otoritenin gözüne girebileceğiniz durumlar yaşanabilir, bulunduğunuz pozisyondan daha iyisine geçmenin yolu açılabilir.

Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022) - 6

Aslan

Öznel yargılar ve basit kararlarla hareket etmenin hafifliğiyle rahatlamanız olası. Bu rahatlığı tembelliğe çevirmemek sizin elinizde.

Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022) - 7

Başak

Eş veya partnerinizle finansal konular üzerine çatışmaktan uzak durmalısınız. Sorunlar, düşündüğünüz kadar büyük olmayabilir.

Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022) - 8

Terazi

Gerilim içeren konuşmalarda bulunabilirsiniz. Yeni bir düzen veya ilişki geliştirme fikrini düşünmeniz olası.

Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022) - 9

Akrep

Kazançlarınızı etkileyen iş değişikliklerinde bulunabilirsiniz. Geçmiş deneyimleriniz daha iyi konumda olmanızı sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022) - 10

Yay

Sportif faaliyetlerde bulunmaktan keyif alabilirsiniz. Rekabet içeren alanlarda öncü olmanız söz konusu.

Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Kamusal alanlarda boy göstermek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Maddi manevi güvence arayışınız girişimlerde bulunmanıza yardımcı olabilir.

Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022) - 12

Kova

Eğitim hayatını etkileyen ani olaylar gelişebilir, çatışma istekliliğini kontrol etmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (22 Haziran 2022) - 13

Balık

Kendini kanıtlama ihtiyacı hissedebilirsiniz. İyi olduğunuz alanlarda ön plana çıkabilirsiniz.

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