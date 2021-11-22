Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 22.11.2021 - 00:00
Güneş yay burcunda.
Sevgili yay burcu astroloji severlerimi sevgiyle kucaklıyorum. İyi ki varsınız. Nice güzel yaşlarınız olsun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İşte bazı şüpheler olabilir, bu daha önce gözden kaçan ancak önemli faktörleri göz önünde bulundurmanıza yarayabilir.
Boğa
Bugün elinizden gelenin en iyisini yapmanız ve gelişmeniz için size ilham veren türden şeyleri bulmanız için ideal.
İkizler
Değerlerinizde basit bir farklılık ya da bir sınır sorunu çok fazla gerilimi harekete geçirebilir. Sakin olun!
Yengeç
Bugün zorlanırken, hareketlere veya kelimelere dikkat etmenizde fayda var. Panik duygusundan uzaklaşın.
Aslan
En değer verdiğiniz şeyi daha net gördüğünüzde, ilişkileriniz ve para duygunuz gelişir. Düşünün bunu.
Başak
İş, sizi bir belirsizlik durumuna sokabilir veya iş çevreniz sizi sık boğaz yapabilir. Gülümseyin geçin derim.
Terazi
İşler hızlanıyor ve hızla değişiyor. Çok fazla değişkeni olan bir şeye atlamadan önce bir gerçeklik kontrolü yapın.
Akrep
Normal bir günde spontane ve eğlenceli olabilen, ancak bugün pek de sevimli ve akıllıca olmayabilir.
Yay
Sizi neyin harekete geçirdiğini fark ederek çok şey öğrenmeye hazır hissedebilirsiniz kendinizi. Çalışma motivasyonunu bulabilirsiniz.
Oğlak
Hedefler belirlemek, uzun vadeli planlar için harika iş fikirleri veya müthiş stratejiler bulmaya çalışın bugün.
Kova
Savunmanın sağlıklı ilişki kurmanın önüne geçtiği anda sizin düğmelerinize nasıl basılacağını karşı taraf öğrenebilir.
Balık
Başkalarıyla etkileşimler, eski sorunlu alanları tetikleme eğilimindedir, ancak şimdi bunu fark edebilirsiniz. Dikkatli olun.