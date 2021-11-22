Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 22.11.2021 - 00:00

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021) - 1

Güneş yay burcunda.

Sevgili yay burcu astroloji severlerimi sevgiyle kucaklıyorum. İyi ki varsınız. Nice güzel yaşlarınız olsun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021) - 2

Koç

İşte bazı şüpheler olabilir, bu daha önce gözden kaçan ancak önemli faktörleri göz önünde bulundurmanıza yarayabilir.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021) - 3

Boğa

Bugün elinizden gelenin en iyisini yapmanız ve gelişmeniz için size ilham veren türden şeyleri bulmanız için ideal.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021) - 4

İkizler

Değerlerinizde basit bir farklılık ya da bir sınır sorunu çok fazla gerilimi harekete geçirebilir. Sakin olun!

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Bugün zorlanırken, hareketlere veya kelimelere dikkat etmenizde fayda var. Panik duygusundan uzaklaşın.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021) - 6

Aslan

En değer verdiğiniz şeyi daha net gördüğünüzde, ilişkileriniz ve para duygunuz gelişir. Düşünün bunu.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021) - 7

Başak

İş, sizi bir belirsizlik durumuna sokabilir veya iş çevreniz sizi sık boğaz yapabilir. Gülümseyin geçin derim.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021) - 8

Terazi

İşler hızlanıyor ve hızla değişiyor. Çok fazla değişkeni olan bir şeye atlamadan önce bir gerçeklik kontrolü yapın.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021) - 9

Akrep

Normal bir günde spontane ve eğlenceli olabilen, ancak bugün pek de sevimli ve akıllıca olmayabilir.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021) - 10

Yay

Sizi neyin harekete geçirdiğini fark ederek çok şey öğrenmeye hazır hissedebilirsiniz kendinizi. Çalışma motivasyonunu bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Hedefler belirlemek, uzun vadeli planlar için harika iş fikirleri veya müthiş stratejiler bulmaya çalışın bugün.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021) - 12

Kova

Savunmanın sağlıklı ilişki kurmanın önüne geçtiği anda sizin düğmelerinize nasıl basılacağını karşı taraf öğrenebilir.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2021) - 13

Balık

Başkalarıyla etkileşimler, eski sorunlu alanları tetikleme eğilimindedir, ancak şimdi bunu fark edebilirsiniz. Dikkatli olun.

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