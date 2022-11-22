Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022) - 1

Ay, Akrep burcuyla hareketine devam ediyor. Uç noktalarda hareket etmek isteyerek sınırları zorlamaya meyilli olabilirsiniz. 

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Görülmemiş hesaplar ve kapatılmamış defterler gündeme gelebilir. Önünüze daha sağlıklı bakmak için eskiye dönmeniz gerek.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022) - 3

BOĞA

İkili ilişkilerde kıskançlıklar ve atışmalar yaşanabilir. Partner/eş gibi figürlerle sınırları belirlemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

İş hayatında liderlik etmeniz gereken pozisyonlar oluşabilir, yeni başlangıçların söz konusu olması mümkün.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Aşk ilişkilerinde bulunmaktan keyif alabilir, çekildiğinizi hissettiğiniz kişilerle romantik adımlar atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Öfkeli hissettiğiniz konularda inatçı tavır sergilememenizde fayda var, ebeveyn figürleriyle uzlaşmacı diyaloglar kurulabilir.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

İletişimdeki başarılarınızı ticari faaliyetlere yansıtmanız mümkün. Atılım sağlamak istediğiniz konularda yardım ve destek bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Kendinizle ilgili güzel ve iyi bulduğunuz taraflarınızı yansıtıp parlayacağınız alanlarda bulunabilirsiniz. Finansal anlamda rahatlatıcı haberler gelebilir.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022) - 9

AKREP

Duygularınızı arka plana atarak, düşüncelerinizle hareket edebilirsiniz. Karakterinizi ortaya koyacağınız durumlar gelişebilir.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022) - 10

YAY

Ertelenen işler ve konuşmalar gündeme gelebilir. Kararlı olduğunuz konularda sessiz ilerlemeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Sosyal ortamlarda bağlayıcı kişiler ve ilişkiler söz konusu olabilir. Neyi nerede konuştuğunuza dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022) - 12

KOVA

İş hayatında, çalışma ortamında göz önünde bulunabilirsiniz. Çalışmalarınız ve duruşunuzla parlamanız söz konusu.

Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022) - 13

BALIK

Derinleşmeniz ve bilgi sahibi olmanız gereken konularda başarılı olabilirsiniz. Akılcı bir özgürlüğü benimsemeniz mümkün.

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