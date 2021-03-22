Günlük burç yorumları (22 Mart 2021)

22.03.2021 - 00:28
Savaşçı Mars, kral Satürn’ü destekliyor
Bugün iş kurmak, kontrollü risk almak için ideal. Biraz cesur davranır, doğru araştırırsanız yatırımınızı, para sizde.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar, gayrimenkul konularında bir girişiminiz varsa bu anlamda hoş gelişmeler olabilir. Evde tadilata başlamak içinde hiç fena değil. Çalışın bakalım.
Boğa
Mars ikizlerde para ile ilgili hız kazandınız demektir. Bu anlamda sevgili boğalar bugün iyi değerlendirin paranızı. Veya risk alın diyebilirim. Ama konuşmalara dikkat.
İkizler
Hukuki bir konu önünüzde çözülebilir. Güzel hayırlı haberlerle çok istediğiniz bir şeye bugün elde edebilirsiniz. Bugünler sizin için daha moralli ve iyi.
Yengeç
Bugün kendiniz için yapacağınız hemen hemen her şey yerini bulabilir. O nedenle öncelikle kendinize yatırım yapın. Eksiklerinizi giderin bu anlamda gayet iyi bir gün.
Aslan
Bugün kendinizi daha güvende hissetmeniz olası. Ama para konusunda, hele başkalarının parası hakkında çok fazla duruma müdahil olmayın. Sorumlu olursunuz.
Başak
Bugün kendinizi çok daha sosyal hissedeceğiniz çok açık ama sizin üstünüz olanlarla konuşurken çok dikkatli olmanızda fayda var. Durduk yerde bir sorun yaşayabilirsiniz.
Terazi
Sevgili terazilerim, bugünü iş, güç, sağlık, koşturmalarınız hakkında planlayarak geçirin derim. Ama ağzınızdan çıkan sözlere dikkat. Çünkü yanlış anlaşılabilirsiniz.
Akrep
Sevgilinizle, eşinizle iş falan kurmaya, onlara kefil falan olmaya kalkmayın. Eğer aile büyüklerinden maddi manevi bir destek gelirse kabul edin ve hayatınızı programlayın.
Yay
Sevgili yaylar, bugün devlet veya büyük kuruluşlarla işiniz varsa hemen girişin bu işlere. Günü duygusal yapış yapış geçirmeyin. Aklınız işte olursa kazanan siz olursunuz.
Oğlak
Ortak, eş konularında ani güzel hoş gelişmeler olabilir ama diğer yandan da kaş yaparken gözde çıkabilir. Dengede olmanızda ve sakin durmanızda fayda var.
Kova
Bugün çalışma kariyer ve para konusunda güzel gelişmeler sizi bekliyor diyebiliriz. Harcamalarınıza dikkat ettiğiniz noktada sıkıntı yaşamazsınız diyebiliriz.
Balık
Sevgili balıklar, evet herkese risk alın diyorum ama bugün sizin için bu geçerli değil. Eğer almak zorunda kalırsanız da çok ama çok dikkatli olmanızda fayda var.