Günlük burç yorumları (22 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

22.03.2021 - 00:28

Günlük burç yorumları (22 Mart 2021) - 1

Savaşçı Mars, kral Satürn’ü destekliyor

Bugün iş kurmak, kontrollü risk almak için ideal. Biraz cesur davranır, doğru araştırırsanız yatırımınızı, para sizde.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (22 Mart 2021) - 2

Koç

Sevgili koçlar, gayrimenkul konularında bir girişiminiz varsa bu anlamda hoş gelişmeler olabilir. Evde tadilata başlamak içinde hiç fena değil. Çalışın bakalım.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2021) - 3

Boğa

Mars ikizlerde para ile ilgili hız kazandınız demektir. Bu anlamda sevgili boğalar bugün iyi değerlendirin paranızı. Veya risk alın diyebilirim. Ama konuşmalara dikkat.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2021) - 4

İkizler

Hukuki bir konu önünüzde çözülebilir. Güzel hayırlı haberlerle çok istediğiniz bir şeye bugün elde edebilirsiniz. Bugünler sizin için daha moralli ve iyi.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2021) - 5

Yengeç

Bugün kendiniz için yapacağınız hemen hemen her şey yerini bulabilir. O nedenle öncelikle kendinize yatırım yapın. Eksiklerinizi giderin bu anlamda gayet iyi bir gün.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2021) - 6

Aslan

Bugün kendinizi daha güvende hissetmeniz olası. Ama para konusunda, hele başkalarının parası hakkında çok fazla duruma müdahil olmayın. Sorumlu olursunuz.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2021) - 7

Başak

Bugün kendinizi çok daha sosyal hissedeceğiniz çok açık ama sizin üstünüz olanlarla konuşurken çok dikkatli olmanızda fayda var. Durduk yerde bir sorun yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2021) - 8

Terazi

Sevgili terazilerim, bugünü iş, güç, sağlık, koşturmalarınız hakkında planlayarak geçirin derim. Ama ağzınızdan çıkan sözlere dikkat. Çünkü yanlış anlaşılabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2021) - 9

Akrep

Sevgilinizle, eşinizle iş falan kurmaya, onlara kefil falan olmaya kalkmayın. Eğer aile büyüklerinden maddi manevi bir destek gelirse kabul edin ve hayatınızı programlayın.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar, bugün devlet veya büyük kuruluşlarla işiniz varsa hemen girişin bu işlere. Günü duygusal yapış yapış geçirmeyin. Aklınız işte olursa kazanan siz olursunuz.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2021) - 11

Oğlak

Ortak, eş konularında ani güzel hoş gelişmeler olabilir ama diğer yandan da kaş yaparken gözde çıkabilir. Dengede olmanızda ve sakin durmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2021) - 12

Kova

Bugün çalışma kariyer ve para konusunda güzel gelişmeler sizi bekliyor diyebiliriz. Harcamalarınıza dikkat ettiğiniz noktada sıkıntı yaşamazsınız diyebiliriz.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2021) - 13

Balık

Sevgili balıklar, evet herkese risk alın diyorum ama bugün sizin için bu geçerli değil. Eğer almak zorunda kalırsanız da çok ama çok dikkatli olmanızda fayda var.

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