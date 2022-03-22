Günlük burç yorumları (22 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 22.03.2022 - 00:07
Ay Akrep burcunda seyrediyor. Bir ajan gibi insanları ve olayları izleyebilir, bulunduğunuz çıkarımların doğru olduğunu görebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Dürtüselliğiniz sizi dedektifliğe itebilir. Araştırırken kendinizi kaptırmamaya özen gösterin.
Boğa
İkili ilişkilerinizde uyumlu ve yumuşak başlı olabilirsiniz. Bu tavrınız sosyal ilişkilerinizin kalitesini arttırabilir.
İkizler
Sağlığınızı önemsemeniz gereken durumlar size uyarıda bulunabilir. Siz stresini yönetin, o sizi değil.
Yengeç
Yoğun spor aktiviteleri için çok verimli bir gün değil, kendinizi yormadan keyif alabileceğiniz hobilerinize yönelmek iyi gelebilir.
Aslan
Dobralığınızı ailenize karşı törpülemeyi deneyebilirsiniz. Sert çıkışlardan kaçının derim.
Başak
Kendinizi ifade ederken daha ince daha zarif bir tavır sergilemeye çalışabilirsiniz. Hayatınızdaki kadın figürlerden manevi destek alabilirsiniz.
Terazi
Lüks için harcamalarda bulunabilirsiniz. Kazançlarınızı kendiniz için rahatlık faktörüne çevirmek azminizi arttırabilir.
Akrep
Benliğinizi paravansız yansıtma isteği duyabilirsiniz. Anlama ve anlaşılma ihtiyacı duyabilirsiniz.
Yay
Ruhsal durumunuz soyut konulara odaklanmış olabilir. Empati yeteneğinizi kendiniz için kullanmanız gerekli. Fedakârlık görmeyi istiyor olabilirsiniz.
Oğlak
Bireysel çıkarlarınızı düşünmeksizin bulunduğunuz topluluklara ve arkadaşlarınıza faydalı olmak isteyebilir, bu konudaki bilgilerinizi esirgemezsiniz.
Kova
İş hayatınızda önceki deneyimlerinize ihtiyaç duyabilirsiniz. Eski öğrenmeleriniz bugününüzü aydınlatabilir.
Balık
Diğer insanları anlama ve hoşgörüde bulunma kabiliyetiniz yüksek. Bu anlayış sizi uzun vadeli planlarınıza taşıyabilir.