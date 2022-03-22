Günlük burç yorumları (22 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 22.03.2022 - 00:07

Günlük burç yorumları (22 Mart 2022) - 1

Ay Akrep burcunda seyrediyor. Bir ajan gibi insanları ve olayları izleyebilir, bulunduğunuz çıkarımların doğru olduğunu görebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (22 Mart 2022) - 2

Koç

Dürtüselliğiniz sizi dedektifliğe itebilir. Araştırırken kendinizi kaptırmamaya özen gösterin.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2022) - 3

Boğa

İkili ilişkilerinizde uyumlu ve yumuşak başlı olabilirsiniz. Bu tavrınız sosyal ilişkilerinizin kalitesini arttırabilir.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2022) - 4

İkizler

Sağlığınızı önemsemeniz gereken durumlar size uyarıda bulunabilir. Siz stresini yönetin, o sizi değil.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2022) - 5

Yengeç

Yoğun spor aktiviteleri için çok verimli bir gün değil, kendinizi yormadan keyif alabileceğiniz hobilerinize yönelmek iyi gelebilir.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2022) - 6

Aslan

Dobralığınızı ailenize karşı törpülemeyi deneyebilirsiniz. Sert çıkışlardan kaçının derim.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2022) - 7

Başak

Kendinizi ifade ederken daha ince daha zarif bir tavır sergilemeye çalışabilirsiniz. Hayatınızdaki kadın figürlerden manevi destek alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2022) - 8

Terazi

Lüks için harcamalarda bulunabilirsiniz. Kazançlarınızı kendiniz için rahatlık faktörüne çevirmek azminizi arttırabilir.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2022) - 9

Akrep

Benliğinizi paravansız yansıtma isteği duyabilirsiniz. Anlama ve anlaşılma ihtiyacı duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2022) - 10

Yay

Ruhsal durumunuz soyut konulara odaklanmış olabilir. Empati yeteneğinizi kendiniz için kullanmanız gerekli. Fedakârlık görmeyi istiyor olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2022) - 11

Oğlak

Bireysel çıkarlarınızı düşünmeksizin bulunduğunuz topluluklara ve arkadaşlarınıza faydalı olmak isteyebilir, bu konudaki bilgilerinizi esirgemezsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2022) - 12

Kova

İş hayatınızda önceki deneyimlerinize ihtiyaç duyabilirsiniz. Eski öğrenmeleriniz bugününüzü aydınlatabilir.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2022) - 13

Balık

Diğer insanları anlama ve hoşgörüde bulunma kabiliyetiniz yüksek. Bu anlayış sizi uzun vadeli planlarınıza taşıyabilir.

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