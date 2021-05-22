Günlük burç yorumları - 22 Mayıs 2021

22.05.2021 - 02:39
Güneş, Ay’ı destekliyor.
Ay büyümeye devam ederken güneşten hoş etkiler alıyor. Bunu maddi manevi her konuda kullanabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar, hareketli olmayı, tez canlılığı seviyorsunuz biliyorum, ancak biraz dinlenmeniz ve kendinize vakit ayırmanız gerekiyor, varsa derdiniz kederiniz paylaşın eş dostla mutlaka faydasını göreceksiniz.
Boğa
Canım Boğalar, sizler için özellikle çalışma koşullarınızı ve finansal konuları ilgilendiren alanlarda güzel gelişmelerin yaşanabileceği bir gün, ancak siz siz olun harcamalarda fazla açılmayın.
İkizler
Sevgili ikizler, bugün onu bırakın da, sizden ilgi ve sevgi bekleyen partnerinizle vakit geçirmeye bakın derim, özellikle işe güce dalınacak gün bugün değil haberiniz olsun.
Yengeç
Bu kadar anaç olursanız, derdini kederini üstlenen soluğu yanınızda alır sevgili yengeçler, ailevi konuların gündeminizi meşgul edeceği bir gün olacak gibi gözüküyor.
Aslan
Sevgili Aslanlar, yine yakın çevrenizin ve sosyal çevrenizin dilindesiniz bakıyorum da, bugün canınızı sıkacak konulardan kaçabildiğiniz kadar kaçın, eş dost ile iki sohbet edip keyfinize bakın derim.
Başak
Sizin oralara pek hafta sonu uğramıyor olsa gerek yine gündeminizde iş kariyer konuları var, özellikle finansal konular ve ödemelerle ilgili gelişmeler yaşanabilir, harcamalarınıza dikkat.
Terazi
Canım Teraziler, bugün gündeminizde kendiniz varsınız! Lütfen kendinize vakit ayırın. Hatta, partnerinizde sizden ilgi bekliyor gibi gözüküyor. Birlikte vakit geçirmek için güzel bir gün.
Akrep
Uzun süredir çözülmesini beklediğiniz, özellikle ailevi meselelerden oluşan bazı problemlerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz, her sorunun altından kalkacak güç sizde var ancak iletişime dikkat.
Yay
Sevgili Yaylar, sosyal çevrenizle bir araya gelemeseniz de uzun sohbetler edip ileriye dönük planlar yapmak için hoş bir gün olabilir. Ancak partnerinizi de ihmal etmeyin.
Oğlak
Hafta sonunu yine pazartesi gibi yaşayanlarda siz varsınız sevgili Oğlaklar, çalışma ortamınız gündeminizde gibi gözüküyor, iş arkadaşlarınız ve otoriteler ile sürtüşmemeye özen gösterin.
Kova
Sevgili Kovalar, sizler mantık insanısınız ancak bazen bazı krizlerin üstesinden gelebilmek için sezgilerimizi dinlemekte ve içimizdeki sese de güvenmekte fayda var.
Balık
İşle güçle hatta ailevi meselelerle ilgilenmek için uygun bir gün değil, gündeminizde partneriniz ve sosyal çevrenizi ilgilendiren konular yer alabilir, enerjinizi onlara harcayın derim.