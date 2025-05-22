Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2025)

Aslan

Özellikle işyerinde yeni projeler ya da sorumluluklar seni meşgul edebilir. Ancak bu karmaşa seni yormamalı. Olayları daha sakin bir şekilde ele alarak, her şeyin üstesinden gelebilirsin. Aşk hayatında ise küçük sürprizler seni mutlu edebilir. Partnerinle ya da yakın bir arkadaşınla daha yakın ilişkiler kurma arzusunda olacaksın. Çevrendeki insanlar seni daha fazla takdir edebilir. Ancak dikkat etmen gereken bir nokta var; her duygusal yükselişe kapılmamalısın.