Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Nisan 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

ntv.com.tr 22.04.2021 - 06:41

Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021) - 1

Ay yine aylak aylak dolanacak. 

Bugün saat 15:03 ile 16:08 arasında bir mola verin ve kendinize bir güzellik yapın işte!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021) - 2

Koç

Sanki aşk kapınızı çalıyor da siz de kalkıp açmaya üşeniyor gibisiniz, kafanız bugün para konularına oldukça takılabilir ancak ani kararlar verip hata yapmaya lütfen dikkat edin.

Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021) - 3

Boğa

Sevgili Boğalar, bugün gündeminizde iş ve kariyer konuları yoğun olarak yer alacak, kendinizi güçlü hissedebilirsiniz ancak otoriteler ile iletişime çok ama çok dikkat edin.

Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021) - 4

İkizler

Ah benim canım İkizlerim! Ne oldu size böyle, hadi bakalım içinize kapanmayı ve sıkılmayı bırakın, sosyalleşin diyeceğim ama ona da pek gönlünüz yok gibi, e o zaman kendinizi dinleyin azıcık!

Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021) - 5

Yengeç

Kariyer ve para konuları ile ilgili adım atmak için çok uygun bir gün değil, iyisi mi geçin bir köşeye arayın dostlarınızı tüm anaçlığınız ile onları sarıp sarmalayın size de iyi gelecek.

Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021) - 6

Aslan

Sevgili Aslanlar, aman diyeyim partneriniz ile yaşayacağını her şeyi büyütmeyin, pireyi deve yapma zamanı değil, mümkünse işlerinize odaklanın ve çalışın.

Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021) - 7

Başak

Sanki o gemi bugün gelmiş de sizin hevesiniz artık kalmamış gibi, gün içe kapanma günü değil a dostlar! İşinizle ilgili verdiğiniz mücadele sonuç bulabilir, aman diyeyim vazgeçmeyin.

Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021) - 8

Terazi

Sevgili Teraziler gündeminizde, eşinizin, ortağınızın parası var, yine bununla birlikte sonuçlanmasını beklediğiniz hukuki süreçler var ise gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021) - 9

Akrep

“Akreplerin yüzü güler mi canım!” dediniz durdunuz, bugün fena bir gün değil, özellikle partnerinizle ilgili sorunlar varsa çözüme ulaşacak gibi, ancak ailevi meselelerdeki tavrınıza lütfen dikkat!

Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021) - 10

Yay

Sevgili Yaylar, uzmanlık gerektiren konularla ilgili yeni bir eğitime başlamak için uygun bir gün olabilir, bununla birlikte kariyerinizle ilgili güzel gelişmelerde söz konusu yalnız sağlığınıza lütfen dikkat edin.

Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021) - 11

Oğlak

Sevgili Oğlaklar, bugün hangi taşa elinizi atsanız yerinden oynatırsınız, gücünüz de motivasyonunuzda yerinde. Sevgilinizle aranızda çıkabilecek olası tartışmalara dikkat edin yeter.

Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021) - 12

Kova

Özellikle bugün eşinizle ve ailenizle iyi geçinmeye bakın, olası tartışmalardan lütfen uzak kalın, iyisi mi dikkatinizi işe güce, çalışmaya verin güzel gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021) - 13

Balık

Sevgili Balıklar, özellikle arkadaşlarınız ve yakın çevreniz ile bugün yapacağınız konuşmalara dikkat edin, sizin anlatmak istediğinizle onların anladığı aynı şey olmayabilir.

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