Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021)

ntv.com.tr 22.04.2021 - 06:41
Ay yine aylak aylak dolanacak.
Bugün saat 15:03 ile 16:08 arasında bir mola verin ve kendinize bir güzellik yapın işte!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sanki aşk kapınızı çalıyor da siz de kalkıp açmaya üşeniyor gibisiniz, kafanız bugün para konularına oldukça takılabilir ancak ani kararlar verip hata yapmaya lütfen dikkat edin.
Boğa
Sevgili Boğalar, bugün gündeminizde iş ve kariyer konuları yoğun olarak yer alacak, kendinizi güçlü hissedebilirsiniz ancak otoriteler ile iletişime çok ama çok dikkat edin.
İkizler
Ah benim canım İkizlerim! Ne oldu size böyle, hadi bakalım içinize kapanmayı ve sıkılmayı bırakın, sosyalleşin diyeceğim ama ona da pek gönlünüz yok gibi, e o zaman kendinizi dinleyin azıcık!
Yengeç
Kariyer ve para konuları ile ilgili adım atmak için çok uygun bir gün değil, iyisi mi geçin bir köşeye arayın dostlarınızı tüm anaçlığınız ile onları sarıp sarmalayın size de iyi gelecek.
Aslan
Sevgili Aslanlar, aman diyeyim partneriniz ile yaşayacağını her şeyi büyütmeyin, pireyi deve yapma zamanı değil, mümkünse işlerinize odaklanın ve çalışın.
Başak
Sanki o gemi bugün gelmiş de sizin hevesiniz artık kalmamış gibi, gün içe kapanma günü değil a dostlar! İşinizle ilgili verdiğiniz mücadele sonuç bulabilir, aman diyeyim vazgeçmeyin.
Terazi
Sevgili Teraziler gündeminizde, eşinizin, ortağınızın parası var, yine bununla birlikte sonuçlanmasını beklediğiniz hukuki süreçler var ise gelişmeler yaşanabilir.
Akrep
“Akreplerin yüzü güler mi canım!” dediniz durdunuz, bugün fena bir gün değil, özellikle partnerinizle ilgili sorunlar varsa çözüme ulaşacak gibi, ancak ailevi meselelerdeki tavrınıza lütfen dikkat!
Yay
Sevgili Yaylar, uzmanlık gerektiren konularla ilgili yeni bir eğitime başlamak için uygun bir gün olabilir, bununla birlikte kariyerinizle ilgili güzel gelişmelerde söz konusu yalnız sağlığınıza lütfen dikkat edin.
Oğlak
Sevgili Oğlaklar, bugün hangi taşa elinizi atsanız yerinden oynatırsınız, gücünüz de motivasyonunuzda yerinde. Sevgilinizle aranızda çıkabilecek olası tartışmalara dikkat edin yeter.
Kova
Özellikle bugün eşinizle ve ailenizle iyi geçinmeye bakın, olası tartışmalardan lütfen uzak kalın, iyisi mi dikkatinizi işe güce, çalışmaya verin güzel gelişmeler yaşanabilir.
Balık
Sevgili Balıklar, özellikle arkadaşlarınız ve yakın çevreniz ile bugün yapacağınız konuşmalara dikkat edin, sizin anlatmak istediğinizle onların anladığı aynı şey olmayabilir.